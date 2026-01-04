Il BarLume Ritorna: Nuovi Amori e Misteri su Sky

Il BarLume Ritorna: Nuove Indagini e Vecchi Amori su Sky CinemaSky Cinema accoglie un nuovo capitolo delle avventure del BarLume, con l’arrivo de “Il Gioco delle Coppie”, un film originale Sky Studios e Palomar (Mediawan Company).

Questa nuova produzione, ispirata liberamente dalle opere di Marco Malvaldi, si presenta come un’immersione ancora più profonda nell’atmosfera unica e surreale del celebre locale umbro, portando sullo schermo un mix inestricabile di giallo, commedia, e riflessioni sulla vita e sulle relazioni umane.

L’appuntamento è fissato per lunedì 5 gennaio alle 21:15 su Sky Cinema Uno, con disponibilità immediata in streaming su NOW e on demand.

Per gli abbonati Sky Q via satellite o Sky Glass con pacchetto Sky Cinema e servizio Sky HD 4K/Sky Ultra HD attivo, il film sarà fruibile anche in risoluzione 4K, offrendo un’esperienza visiva impareggiabile.

I clienti Sky fedeli, abbonati da almeno tre anni, potranno godere di un’anteprima esclusiva on demand grazie al programma Sky Extra.

Dietro la macchina da presa troviamo Roan Johnson, che non solo dirige il film ma ne è anche produttore creativo, affiancato da Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi nella sceneggiatura, che si propone di arricchire il tessuto narrativo con nuove sfumature e colpi di scena.

Il cast iconico, amato dal pubblico, fa il suo ritorno: Filippo Timi interpreta Massimo Viviani con la sua consueta intensità, mentre Lucia Mascino incarna la Commissaria Fusco, figura chiave nella gestione delle indagini, spesso complicata dalle gaffes dei suoi subordinati e, in particolare, da quelle di Tassone, interpretato da Michele Di Mauro.

Alessandro Benvenuti, Atos Davini, Massimo Paganelli e Marco Messeri riprendono i ruoli dei “vecchini”, pilastri del BarLume, custodi di storie e segreti.

Enrica Guidi, Corrado Guzzanti e Stefano Fresi completano il quadro con le loro interpretazioni memorabili.

Un tocco di novità è dato dalla presenza di Paola Iezzi e Marina Rocco, quest’ultima nel ruolo di Olivia, una figura del passato di Massimo che riemerge inaspettatamente, risvegliando sentimenti sopiti e complicando il suo tentativo di lasciarsi alle spalle le relazioni sentimentali.

L’irruzione di Olivia nel mondo di Massimo, un uomo che aveva giurato di non lasciarsi più coinvolgere, apre uno squarcio sul suo passato universitario, offrendo uno sguardo inedito sulla sua personalità e sulle sue motivazioni.

La trama si concentra sulla scomparsa misteriosa di una donna, legata in qualche modo al BarLume, che innesca un’indagine complessa per la Commissaria Fusco.

Mentre la Fusco cerca di districare la matassa, si trova a dover fronteggiare gli errori dei suoi agenti e le disavventure di Tassone.

Parallelamente, le vicende personali dei personaggi si intrecciano: Pasquali, interpretato da Corrado Guzzanti, tenta disperatamente di sottrarsi alle nozze con Susanita con manovre bizzarre e inaspettate, mentre Massimo si confronta con il ritorno di Olivia, costringendolo a confrontarsi con le ferite del passato e le speranze del futuro.

“Il Gioco delle Coppie” non è solo un giallo avvincente, ma anche un’analisi acuta delle dinamiche relazionali, delle illusioni dell’amore e delle insidie della memoria, il tutto condito con l’ironia pungente e l’umorismo surreale che contraddistinguono l’universo del BarLume, un luogo dove il confine tra realtà e finzione si dissolve, lasciando spazio a un’esperienza unica e indimenticabile.