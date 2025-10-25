Maurino, addio all’eclettico re della risata e del teatro.

Maurino, l’eclettismo che ha colorato il panorama dell’intrattenimento italiano, ci ha lasciato all’età di 74 anni.

Mauro Di Francesco, così si chiamava, ha lasciato un’impronta indelebile nel teatro, nel cabaret e nel cinema, spaziando tra generi e stili con una versatilità che definiva il suo talento.

Nato a Milano il 17 maggio 1951, la sua formazione artistica è intrisa di un’eredità teatrale profondamente radicata.

Figlio d’arte, cresce in un ambiente dove la sartoria teatrale e la direzione di palcoscenico si fondono, nutrendo fin dalla tenera età una passione per le arti performative.

Il contatto con figure emblematiche come Tognazzi e Vianello, figure cardine della commedia italiana, lascia un segno significativo nella sua formazione.

Il debutto avviene sorprendentemente a soli cinque anni, al fianco del celebre mago Zurlì, un’esperienza che lo segna e che ricorderà con orgoglio.

L’opportunità di essere allievo di Strehler, maestro indiscusso del teatro sperimentale, si rivela un’occasione formativa preziosa.

Nel “Gioco dei potenti”, Strehler lo impiega come principe di Galles, un ruolo che testimonia la sua precoce capacità di incarnare personaggi complessi.

La traiettoria di Maurino si evolve rapidamente.

Nel 1968, a soli diciassette anni, interpreta Robby nella miniserie televisiva “La Freccia Nera”, un ruolo che lo proietta nell’immaginario collettivo.

Gli anni Settanta lo vedono impegnato nel cabaret, in coppia con Livia Cerini, per poi entrare a far parte del Gruppo Repellente, una fucina di talenti guidata da Enzo Jannacci e Beppe Viola, che includeva anche figure come Diego Abatantuono, Massimo Boldi, Giorgio Faletti e Giorgio Porcaro.

Questa esperienza affina la sua capacità di improvvisazione e di interazione con il pubblico, elementi fondamentali del suo stile.

Gli anni Ottanta segnano la sua consacrazione, al fianco di Jerry Calà e Massimo Ciavarro.

Il suo personaggio, Maurino, diviene un’icona dell’umorismo popolare, presente in titoli come “Sapore di mare 2”, “Yesterday – Vacanze al mare”, “Ferragosto OK”, “I fichissimi”, “Chewingum” e in entrambi i capitoli di “Abbronzatissimi”.

La sua presenza in “Attila, flagello di Dio”, un film di Castellano e Pipolo, dimostra la sua apertura verso generi e registi diversi.

L’ultima sua apparizione sul grande schermo, nel 2019, accanto a Jerry Calà in “Odissea nell’ospizio”, suggella un rapporto di amicizia e collaborazione duratura.

La sua vita privata è segnata dalla relazione con l’attrice francese Pascale Reynaud, dalla quale ha avuto un figlio, Daniele.

Nel 1997, sposa Antonella Palma di Fratianni, una figura centrale nella sua vita.

Nel 2010, pubblica “La logica del paradosso”, un’opera che rivela una profondità intellettuale spesso celata dietro la sua comicità.

Un periodo buio, durato vent’anni, lo allontana dalle scene, a seguito di un trapianto di fegato.

Un’esperienza traumatica che lo porta a una profonda riflessione sulla vita e sull’importanza della salute.

In un’intervista rilasciata al “Giornale”, Maurino fa un confessione toccante: un percorso di dipendenza alcolica iniziato in giovane età, interrotto a soli 55 anni.

La sua testimonianza diventa un appello ai giovani: un monito contro gli eccessi e un invito a preservare la propria salute.

Il suo desiderio finale è quello di diventare testimonial a favore della donazione degli organi, un gesto di generosità che simboleggia la sua volontà di restituire alla comunità ciò che ha ricevuto.

La sua scomparsa lascia un vuoto nel panorama artistico italiano, ma la sua eredità di talento, umorismo e umanità continuerà a ispirare le future generazioni.