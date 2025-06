Brembo 50 Anni di Innovazione: Leader nel Motorsport e al Mugello

Cinquant’anni di passione, ricerca e primati: Brembo celebra un mezzo secolo di innovazione nel mondo del Motorsport, un percorso costellato di successi che culmina in un ruolo di leadership indiscussa. Il Mugello, tempio della velocità e dell’eccellenza motociclistica, fa da cornice a questa celebrazione, con Brembo che assume, per il secondo anno consecutivo, il ruolo di Title Sponsor del Gran Premio d’Italia, un’investimento strategico che sottolinea l’importanza del legame con la comunità sportiva e con i suoi appassionati.Brembo non è semplicemente un fornitore: è un vero e proprio “Braking Inspiration Partner” per il MotoGP, un catalizzatore di progresso tecnologico che costantemente ridefinisce i confini della performance e della sicurezza. L’azienda, punto di riferimento per ogni team presente nel campionato, non si limita a fornire componenti, ma si impegna attivamente nella ricerca di soluzioni all’avanguardia che permettano ai piloti di esprimere al massimo il proprio potenziale, garantendo al contempo un livello di sicurezza sempre più elevato.”Questo anniversario non è solo una ricorrenza, ma un’occasione per riflettere sul nostro percorso e guardare al futuro con rinnovato entusiasmo,” dichiara Matteo Tiraboschi, Presidente Esecutivo di Brembo. La leadership di Brembo è riconosciuta e apprezzata non solo per la qualità dei prodotti – sistemi frenanti, frizioni, ruote e sospensioni – ma anche per la capacità di anticipare le esigenze del mercato e di offrire soluzioni personalizzate che rispondano alle sfide più complesse. La competenza e l’affidabilità di Brembo sono un elemento cruciale per il successo dei team MotoGP, un’associazione che si è consolidata nel tempo, generando una fiducia reciproca e un’elevata collaborazione.Per commemorare questo importante traguardo, Brembo ha realizzato un’edizione limitata del kit RCS Corsa Corta, un oggetto esclusivo prodotto in soli 500 esemplari numerati. Questa iniziativa è un omaggio agli appassionati e ai professionisti del Motorsport, un modo per offrire loro un pezzo di storia e un simbolo dell’eccellenza tecnologica che contraddistingue Brembo. Il kit non è solo un prodotto, ma un’esperienza, un invito a condividere la passione per la velocità e l’innovazione che da sempre animano l’azienda bresciana. Questa edizione speciale testimonia l’impegno di Brembo verso la comunità sportiva e la volontà di consolidare il proprio ruolo di leader indiscusso nel settore.