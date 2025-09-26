Nautor Swan e Sanlorenzo: una partnership per la crescita nel lusso.

Nautor Swan, icona indiscussa della vela d’alto livello, si proietta verso un futuro di espansione sotto l’egida di Sanlorenzo Yacht, un’acquisizione strategica che infonde nuova linfa vitale al cantiere finlandese.

Il gruppo Sanlorenzo, con la lungimiranza del suo Presidente e CEO Massimo Perotti, ha delineato un percorso di crescita esponenziale, registrando un raddoppio del fatturato tra il 2019 e una proiezione al 2025, raggiungendo la cifra di un miliardo di euro.

Questa visione ambiziosa si intreccia con il solido percorso di Nautor Swan, guidato con perizia da Giovanni Pomati, che negli ultimi sette anni ha già visto un raddoppio del proprio fatturato, attestandosi attualmente intorno ai 100 milioni di euro.

L’obiettivo dichiarato, come sottolineato da Pomati durante il Monaco Yacht Show, è superare la soglia dei 200 milioni di euro, un traguardo che incarna la volontà di consolidare la leadership di Nautor Swan nel segmento dei maxi yacht.

Questa crescita non è intesa come una semplice espansione dimensionale, ma come un investimento nella qualità, nell’innovazione tecnologica e nella raffinatezza del design, elementi distintivi del brand.

Si tratta di un’evoluzione che tiene conto della crescente complessità del mercato globale e della necessità di rispondere a esigenze sempre più sofisticate da parte di una clientela esigente.

Massimo Perotti, con la sua esperienza nel settore del lusso, evidenzia con pragmatismo l’importanza di valutare attentamente il contesto geopolitico attuale, un fattore determinante per la velocità di realizzazione degli obiettivi.

Pur riconoscendo la potenziale incertezza, l’orizzonte temporale di tre a cinque anni per raggiungere i 200 milioni è considerato flessibile, primario è la direzione strategica adottata, focalizzata su scelte ponderate di prodotto e di mercato, capaci di garantire una crescita sostenibile e profittevole.

La filosofia del gruppo Sanlorenzo, intrinsecamente orientata a una crescita annuale del 10%, sottolinea l’importanza di preservare margini di profitto elevati, a testimonianza di un modello di business focalizzato sull’eccellenza e sulla creazione di valore a lungo termine.

Questa attenzione alla marginalità, unita all’investimento in ricerca e sviluppo, permangono i pilastri fondamentali per un’espansione organica e duratura, consolidando la posizione di Nautor Swan come punto di riferimento globale nel mondo della vela di lusso.

Il futuro di Nautor Swan, dunque, si prospetta ricco di opportunità, guidato da una visione chiara e da una solida base strategica.