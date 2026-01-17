Fiorentina, un tributo a Commisso: la squadra gioca per lui.

In un gesto di profonda commozione e fedeltà al lascito di un uomo che ha incarnato la passione calcistica, la Fiorentina ha annunciato l’impegno a onorare la memoria del presidente scomparso, Rocco Commisso.

Un’impegno che si traduce in un calendario completo di eventi, esteso a tutte le formazioni del club, dalle giovanili al calcio femminile, fino alla prima squadra che domani affronterà il Bologna in un cruciale impegno di Serie A.

La decisione, assunta in accordo con la famiglia Commisso, trascende la mera continuità delle attività sportive.

Rappresenta un atto di rispetto verso un amore incondizionato per il calcio, un sentimento che ha animato la vita di Commisso e che ha permeato ogni aspetto della sua visione per la Fiorentina.

Non si tratta semplicemente di disputare le partite, ma di farlo con l’intensità, la dedizione e lo spirito combattivo che hanno caratterizzato l’approccio di Commisso verso ogni sfida.

L’eredità di Commisso non si limita ai risultati sportivi, seppur significativi.

Si estende alla creazione di strutture all’avanguardia come il Viola Park, un esempio di investimento nel futuro del calcio fiorentino e nella crescita dei giovani talenti.

Si riflette nell’attenzione rivolta al calcio femminile, un’area in cui il club ha intrapreso un percorso di crescita e sviluppo.

Giocare “per lui”, come sottolinea la nota ufficiale, significa interiorizzare i valori che Commisso ha trasmesso: l’impegno, la perseveranza, la passione per la maglia e il rispetto per l’avversario.

Significa incarnare lo spirito di una comunità che ha visto in lui un punto di riferimento e un simbolo di orgoglio.

L’impegno della Fiorentina non è un semplice omaggio, ma un monito a perseguire l’eccellenza, a investire nel futuro e a onorare la memoria di un uomo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del club e nel cuore dei tifosi.

Ogni partita, ogni allenamento, ogni gesto in campo sarà un tributo al suo spirito indomito e alla sua inesauribile passione per la Fiorentina.

Il ricordo di Commisso sarà la stella polare che guiderà il club verso nuovi traguardi, alimentando la fiamma dell’orgoglio viola.