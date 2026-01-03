Igor Protti a Livorno: l’eroe amaranto riceve la Livornina d’oro

Un’onda di calore umano ha travolto Livorno, accogliendo con fervore Igor Protti, icona indiscussa del calcio amaranto, di fronte al Palazzo Comunale.

Un corteo vibrante di passione, scandito da cori appassionati, vessilli sventolanti, un incessante battito di mani e dense pennate di fumogeni, ha salutato l’eroe ritornato, combattente instancabile contro un tumore che lo sta mettendo a dura prova.

La consegna della Livornina d’oro, la più prestigiosa onorificenza cittadina, da parte del sindaco Luca Salvetti, ha sancito ufficialmente un legame indissolubile tra un atleta e la sua comunità.

L’atmosfera solenne della sala consiliare, gremita fino all’inverosimile, ha offerto a Protti la possibilità di ripercorrere un percorso sportivo e personale intessuto di dedizione, resilienza e un profondo amore per i colori amaranto.

La sua storia, ben più di una semplice cronologia di eventi calcistici, è la testimonianza di un legame che affonda le radici in un’epoca in cui, a soli diciotto anni, il giovane Igor si presentò a Livorno, indossando la maglia che avrebbe poi consacrato la sua carriera.

La partenza per la Virescit, seppur dolorosa, non significò una rottura definitiva.

La promessa di un ritorno si rivelò un presagio di un futuro destinato a concretizzarsi undici anni dopo, in una Livorno che militava in Serie C1.

Il ritorno fu una rinascita, un punto di svolta che permise agli amaranto di risalire le gerarchie del calcio italiano, conquistando la Serie B e, infine, l’agognata Serie A.

Un trionfo che ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del club e nella memoria dei suoi tifosi.

L’eredità di Igor Protti trascende i numeri e i trofei.

È il solo calciatore ad aver conseguito il titolo di capocannoniere nelle massime serie del calcio italiano: Serie A con la maglia del Bari, Serie B e Serie C1 con quella del Livorno.

Un primato straordinario che testimonia la sua eccezionalità e la sua capacità di segnare un’epoca.

La Livornina d’oro è il riconoscimento tangibile di un contributo che va ben oltre il mero talento sportivo, un tributo alla passione, all’impegno e all’amore incondizionato per la città di Livorno.

Un simbolo di speranza e di forza d’animo, capace di ispirare intere generazioni di tifosi e di persone che lottano per superare le avversità.