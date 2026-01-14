Paratici alla Fiorentina: l’era di una nuova strategia.

La Fiorentina si appresta a inaugurare un capitolo significativo della propria storia calcistica con l’ingaggio di Fabio Paratici, designato nuovo Direttore Sportivo a partire dal 4 febbraio.

L’annuncio ufficiale, diffuso dal club viola, sancisce l’arrivo di una figura di spicco nel panorama del calcio moderno, con un curriculum costellato di successi e una visione strategica riconosciuta a livello internazionale.

L’operazione, complessa e articolata, implica la risoluzione consensuale dell’attuale contratto che lega Paratici al Tottenham Hotspur, un accordo esteso fino al 2028.

La volontà di entrambe le parti, tuttavia, ha reso possibile questa transizione, segnalando l’attrazione esercitata dal progetto fiorentino e l’ambizione di Paratici di affrontare una nuova sfida professionale in un contesto ricco di potenziale.

L’ingaggio di Paratici rappresenta un investimento strategico dirompente per la Fiorentina, che ambisce a rafforzare la propria competitività a livello nazionale ed europeo.

L’esperienza del dirigente, maturata in ruoli di primo piano in club prestigiosi come la Juventus, dove ha contribuito a plasmare un ciclo vincente durato anni, e il Tottenham, dove ha guidato un ambizioso progetto di scouting e sviluppo del talento, porta con sé una profonda conoscenza del mercato globale e delle dinamiche del calcio professionistico.

Il contratto quinquennale, valido fino al 2030, testimonia la fiducia della proprietà fiorentina nel potenziale di Paratici per implementare un piano di ristrutturazione e crescita che coinvolga tutte le aree del club, dallo scouting e reclutamento dei giocatori alla gestione delle relazioni con i partner commerciali e la valorizzazione del brand Fiorentina.

Paratici è noto per la sua abilità nell’identificare talenti emergenti, spesso sottovalutati dai grandi club europei, e per la sua capacità di costruire squadre competitive attraverso un mix di esperienza e gioventù.

La sua visione si estende oltre il campo, abbracciando la creazione di un ambiente di lavoro positivo e motivante per allenatori, giocatori e staff tecnico.

L’arrivo di un direttore sportivo con la statura di Paratici inevitabilmente cambierà la dinamica interna del club, introducendo metodologie di lavoro più strutturate e una maggiore attenzione ai dettagli.

Si prevede un impatto significativo anche sul fronte delle trattative di mercato, con l’obiettivo di portare a Firenze giocatori in grado di elevare il livello tecnico della squadra e di incarnare i valori di passione, impegno e perseveranza che contraddistinguono la tifoseria viola.

L’inizio del suo incarico, fissato per il 4 febbraio, segnerà un momento cruciale per la Fiorentina, inaugurando un percorso ambizioso volto a consolidare il club tra le potenze del calcio italiano e a proiettarlo verso nuovi traguardi in Europa.