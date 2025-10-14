FontinaMi: Milano e Alpi, un viaggio nel gusto DOP

FontinaMi: un viaggio gastronomico tra Milano e le Alpi, tra tradizione e innovazioneMilano si tinge di giallo, il colore inconfondibile della Fontina DOP, in un’iniziativa culinaria di grande respiro che celebra uno dei formaggi più iconici del panorama italiano.

Dal 3 al 16 novembre, dodici tra i più stimati ristoranti del capoluogo lombardo accolgono “FontinaMi”, un evento che invita a riscoprire la versatilità e la ricchezza sensoriale di questo prodotto d’eccellenza, frutto di una tradizione secolare e di un territorio alpino unico.

L’edizione 2023 di FontinaMi non è semplicemente una vetrina di sapori, ma un vero e proprio percorso enogastronomico che unisce la creatività dei talenti della cucina milanese alla genuinità di un formaggio dalle molteplici sfumature.

I ristoranti coinvolti – Bela Tusa, Bottega Lucia, Bu:r di Eugenio Boer, Ciz Cantina e Cucina, Daniel Canzian, Il Liberty, Innocenti Evasioni/Terrazza Triennale, Locanda alla Scala, Osteria Brunello, RAW Restaurant, Ratanà, Stendhal – accolgono l’invito del Consorzio di Tutela per reinterpretare la Fontina DOP in abbinamenti inediti e suggestivi.

Ogni chef avrà il compito di esaltare le peculiarità di una delle tre tipologie di Fontina DOP: la Fontina DOP tradizionale, espressione pura del latte fresco; la Fontina DOP Alpeggio, ottenuta con latte di malga, che ne impreziosisce il profilo con note erbacee e floreali; e la Fontina DOP lunga stagionatura, un formaggio maturo dal sapore intenso e complesso, frutto di un processo di affinamento prolungato.

L’assegnazione delle tipologie è stata casuale, per stimolare al massimo la creatività e l’interpretazione personale di ciascun cuoco.

L’evento non si limita alla degustazione, ma si propone come un omaggio all’ingegno culinario che ha caratterizzato gli ultimi cinque anni di collaborazione tra il Consorzio e i ristoratori milanesi.

In questo spirito, il Presidente del Consorzio, Andrea Barmaz, ha annunciato la pubblicazione di un ricettario digitale scaricabile gratuitamente dal sito web del Consorzio.

Questa iniziativa mira a democratizzare l’accesso alla conoscenza e all’esperienza gastronomica, permettendo a tutti gli appassionati di replicare a casa propria le creazioni più audaci e innovative, e di approfondire le differenze tra le tre tipologie di Fontina DOP.

La celebrazione si arricchisce di un ulteriore elemento: un gemellaggio con Courmayeur, meta di vacanza preferita dai milanesi, che suggella un legame sempre più forte tra la gastronomia alpina e quella meneghina.

Nel marzo 2024, i ristoranti di Courmayeur accoglieranno a loro volta i talenti della cucina milanese, per un’inedita collaborazione che darà vita a nuovi piatti a base di Fontina DOP, impreziositi da ingredienti tipici della tradizione culinaria milanese.

Questo scambio culturale e gastronomico promette di essere un’esperienza unica per i palati di entrambi i territori, rafforzando l’immagine della Fontina DOP come prodotto d’eccellenza capace di unire le Alpi e la metropoli in un tripudio di sapori autentici e innovativi.