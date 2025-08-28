Beruatto allo Spezia: difesa blindata e scommessa futura

Il Spezia Calcio rafforza il proprio comparto difensivo con l’ingaggio ufficiale di Pietro Beruatto, terzino sinistro di 26 anni.

L’operazione si configura come un investimento a lungo termine, con l’acquisizione definitiva del suo cartellino subordinata al raggiungimento della Serie A, testimoniando l’ambizione societaria e la fiducia nelle sue capacità.

Beruatto porta con sé un bagaglio significativo di esperienza nel campionato di Serie B, avendo collezionato ben 157 presenze.

Un dato particolarmente rilevante è il rapporto proficuo che ha intessuto con il tecnico Luca D’Angelo, sotto la cui guida ha espresso al meglio il proprio potenziale in oltre sessanta incontri.

La sua presenza a Genova, in prestito alla Sampdoria nella seconda metà della scorsa stagione, pur non avendo portato i risultati sperati per la squadra ligure, ha permesso al giocatore di mantenere un elevato livello di competitività e di affinare ulteriormente le proprie competenze tattiche.

L’arrivo di Beruatto rappresenta un’aggiunta strategica per il tecnico dello Spezia, che avrà a disposizione un giocatore versatile, capace di garantire sia solidità difensiva che spinta offensiva sulla fascia sinistra.

La scelta del numero 11, un numero simbolo di leadership e di impegno, sottolinea l’intenzione del giocatore di integrarsi rapidamente nel gruppo e di dare il proprio contributo alla causa spezzina.

Al di là delle statistiche e dei numeri, l’acquisizione di Beruatto è sintomo di una visione più ampia.

Il giocatore incarna valori di perseveranza e professionalità, qualità fondamentali per affrontare una stagione che si preannuncia impegnativa e ricca di sfide.

La sua abilità nel leggere le situazioni di gioco, la sua capacità di cross e la sua propensione al recupero palla lo rendono un elemento prezioso per il sistema di gioco dello Spezia, un tassello importante nella costruzione di una squadra competitiva e orientata al risultato.

Il suo arrivo è un segnale chiaro: lo Spezia Calcio guarda al futuro con determinazione e ambizione, puntando su giocatori di talento e con un forte desiderio di crescita.