Musei Civici di Genova: Sospensione dell’esternalizzazione e dialogo con i sindacati

L’amministrazione comunale di Genova ha segnato una svolta significativa nel futuro dei propri musei civici, aprendo a un dialogo costruttivo con le rappresentanze sindacali.

Durante un incontro formale, alla presenza del Vicesindaco Terrile e degli Assessori Montanari, Robotti e Bruzzone, è stata espressa una rinnovata disponibilità a esaminare attentamente le proposte avanzate dalla RSU (Rappresentanze Sindacali Unitarie) e dalle organizzazioni sindacali Fp Cgil Genova, Cisl Fp Liguria e Uil Fpl Genova.

La situazione, precedentemente caratterizzata da tensioni e preoccupazioni legate alla potenziale esternalizzazione di servizi museali, ha visto un’inversione di rotta concreta.

I sindacati, grazie ad un confronto serrato con l’amministrazione, hanno ottenuto la sospensione immediata delle procedure di esternalizzazione previste per il 12 gennaio.

Questa decisione cruciale, formalizzata attraverso la sospensione degli atti precedentemente emessi, rappresenta una vittoria significativa per i lavoratori e un segnale di apertura da parte dell’amministrazione.

L’importanza del confronto sociale è stata sottolineata come elemento chiave per il superamento della crisi.

I sindacati hanno riconosciuto la disponibilità dimostrata dall’amministrazione a riconsiderare le proprie scelte, sottolineando come l’azione unitaria e la mobilitazione sindacale abbiano giocato un ruolo determinante nell’ottenere questo risultato.

Per garantire la massima trasparenza e coinvolgimento, è stata indetta un’assemblea sindacale per informare i lavoratori e raccogliere le loro opinioni.

Un nuovo incontro, fissato per il 14 gennaio, sarà dedicato alla definizione di una soluzione condivisa, che tenga conto delle esigenze di tutti gli attori coinvolti e che preservi la qualità dei servizi offerti dai musei civici.

La decisione di sospendere le esternalizzazioni non è vista come una conclusione, bensì come un punto di partenza per un dialogo più ampio e approfondito.

I sindacati ribadiscono l’importanza di mantenere alta l’attenzione e di proseguire nella mobilitazione, al fine di assicurare che le soluzioni future siano sostenibili, condivise e rispettose del valore del patrimonio culturale genovese e del contributo essenziale dei lavoratori che lo custodiscono.

L’auspicio è che questo segnali una nuova era di collaborazione tra amministrazione e sindacati, orientata alla valorizzazione del sistema museale genovese e al benessere dei suoi operatori.