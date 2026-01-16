Respiro di Vita: Natura e Benessere nelle Scuole Genovesi

Respiro di Vita: Un Progetto Integrato per il Benessere Scolastico e la Qualità Ambientale a GenovaIn risposta alla crescente consapevolezza dell’interconnessione tra ambiente, salute e rendimento scolastico, Coldiretti Genova, in collaborazione con la Camera di Commercio di Genova, lancia “Respiro di Vita”, un’iniziativa pionieristica che trasforma gli spazi educativi dei licei Gobetti, Bergese e Deledda in oasi di benessere.

Il progetto, strutturato per dispiegarsi tra gennaio e giugno 2026, rappresenta un investimento strategico nel capitale umano, riconoscendo che un ambiente scolastico salubre e stimolante è fondamentale per favorire lo sviluppo cognitivo, emotivo e sociale degli studenti.

L’approccio adottato si distingue per la sua natura multidisciplinare, che unisce rigore scientifico, educazione ambientale partecipata e un forte coinvolgimento della comunità scolastica.

Una fase preliminare intensiva prevede l’installazione di un sistema avanzato di monitoraggio ambientale, capace di analizzare in tempo reale i livelli di anidride carbonica, composti organici volatili (VOC) e altri indicatori chiave della qualità dell’aria interna.

Questi dati non solo quantificheranno l’impatto diretto dell’intervento botanico, ma forniranno anche una base scientifica per l’ottimizzazione futura degli interventi di greening scolastico.

Il progetto “Respiro di Vita” emerge dalla constatazione che la letteratura scientifica ha ampiamente documentato i benefici derivanti dalla presenza di piante in ambienti chiusi.

Oltre alla comprovata capacità di purificare l’aria, assorbendo inquinanti e regolando l’umidità, la vegetazione contribuisce significativamente a ridurre lo stress, migliorare l’umore e incrementare la capacità di concentrazione, fattori cruciali per un apprendimento efficace.

L’effetto psicologico è amplificato dalla creazione di un ambiente più accogliente e connesso con la natura, un fattore spesso carente nelle strutture scolastiche tradizionali.

“La salute degli studenti è il nostro bene più prezioso,” afferma Luca Dalpian, presidente di Coldiretti Genova.

“Portare la natura nelle aule significa non solo migliorare la qualità dell’aria, ma anche instillare nei giovani un profondo rispetto per l’ambiente e una maggiore consapevolezza ecologica, valori imprescindibili per il futuro.

”Il coinvolgimento attivo degli studenti è un pilastro fondamentale del progetto.

Oltre a prendersi cura delle piante, che includeranno specie come Spatifillo, Pothos, Chamaedorea e Clorophito Basket – scelte per la loro efficacia nel migliorare la qualità dell’aria e la loro adattabilità agli ambienti interni – gli studenti saranno coinvolti nell’analisi dei dati di monitoraggio, contribuendo a interpretare i risultati e a proporre soluzioni per massimizzare i benefici ambientali e psicologici.

La Camera di Commercio di Genova, partner strategico dell’iniziativa, sottolinea il valore del progetto come esempio di innovazione sociale e di virtuosa sinergia tra scuola, territorio e impresa.

“Sostenere progetti che coniugano attenzione alla salute, promozione della sostenibilità e sviluppo del capitale umano è una priorità per la nostra istituzione,” dichiara il segretario generale Maurizio Caviglia, aggiungendo che l’esperienza acquisita sarà condivisa e replicata in altre scuole della regione.

“Respiro di Vita” non si limita a un intervento di “greening” degli spazi scolastici.

Si propone come un vero e proprio laboratorio didattico a cielo aperto, un modello di educazione ambientale partecipata e un investimento duraturo nel benessere e nel futuro delle nuove generazioni.

La misurazione dell’impatto del progetto andrà oltre i dati ambientali, includendo valutazioni psicologiche e sondaggi sulla percezione dello studente e dell’ambiente scolastico.