“Antonio Giuseppe Santagata. Mare forte” alla Casa del Mutilato di Genova

Dal 7 al 21 novembre 2025 una mostra dedicata al rapporto dell’artista con il mare e la memoria.

A quasi un secolo dalle sue prime opere dedicate al mare, la Casa del Mutilato di Genova – Fondazione A.N.M.I.G. Liguria presenta la mostra “Antonio Giuseppe Santagata. Mare forte”, visitabile dal 7 al 21 novembre 2025 negli spazi di Corso Aurelio Saffi 1. Il progetto, a cura di Matteo Lenuzza, rappresenta la seconda tappa del percorso di valorizzazione della produzione meno nota di Antonio Giuseppe Santagata, figura di spicco della pittura italiana del Novecento, noto anche per la sua testimonianza di guerra.

Dopo l’approfondimento sulla spiritualità dell’artista proposto lo scorso anno, questa nuova esposizione indaga la visione intima e potente del Mar Ligure nelle opere di Santagata. Tra figure, imbarcazioni e tempeste, l’artista racconta un mare vivo e simbolico, dove si intrecciano attesa, speranza, paura e forza. La mostra è organizzata in collaborazione con la Collezione Santagata e si lega idealmente al 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Purple Tuesday, giornata internazionale dedicata all’accessibilità culturale e urbana, tema a cui la Fondazione A.N.M.I.G. aderisce da anni.

«Con questa mostra vogliamo sottolineare il legame tra arte, memoria e inclusione, rendendo accessibili a tutti gli spazi e i linguaggi della cultura», spiega Matteo Lenuzza, curatore e direttore culturale della Fondazione.

Inaugurazione: venerdì 7 novembre ore 18.30-20.00

Orari di visita: martedì-venerdì ore 9.30-12.00 o su prenotazione per gruppi: segreteria@anmigliguria.com