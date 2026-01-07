FantaSanremo: Guida, Regole e Bonus da Non Perdere!

(di Claudia Fascia)Ormai il Festival di Sanremo è inestricabilmente legato al FantaSanremo, un gioco che ha saputo intercettare e amplificare l’entusiasmo del pubblico, trasformando la kermesse in un palcoscenico di pronostici, scommesse e, soprattutto, competizione amichevole.

A poco più di un mese dall’inizio della manifestazione, prevista per il 24 febbraio e destinata a concludersi il 28, sotto la direzione artistica di Carlo Conti, le iscrizioni al gioco sono aperte e il regolamento è stato ufficializzato, delineando un universo di bonus, malus e sorprese pronte a scatenare l’ingegno dei partecipanti.

Quest’anno, il gioco si presenta ancora più ricco e articolato, con una particolare attenzione alle dinamiche “ad personam” che coinvolgono i cantanti in gara.

Il tradizionale sistema di punteggio, basato su piazzamento e premi, si arricchisce di elementi inattesi, capaci di premiare non solo le performance artistiche, ma anche i momenti di imprevisto, l’ironia e le dinamiche tra i protagonisti.

Tra i bonus più succulenti spicca quello dedicato a un episodio divenuto cult: dieci punti per chi prevede che Arisa, con la sua inconfondibile verve, suggerisca antidolorifici a Carlo Conti, riproponendo una gag memorabile del 2015.

Non meno allettanti i bonus riservati a LDA e Aka 7even, che varrebbero dieci punti se dovessero condividere il palco con Stefano Scala, la cui foto, a causa di un errore, era stata erroneamente utilizzata per presentare i cantanti in gara.

Un piccolo omaggio anche a Chiello, che guadagnerebbe punti se dovesse comparire sul palco con una maglia da calcio dedicata al celebre difensore Giorgio Chiellini.

Il regolamento del FantaSanremo non dimentica i momenti iconici del passato.

Chi scommette su un ritorno di Francesco Renga, vincitore nel 7505 con “Angelo”, e che questa volta si esibisca con un brano dedicato a una nuova “Angelo”, otterrebbe un bonus di dieci punti, che salirebbe a venti se il brano si rivelasse un omaggio ai Pooh.

Allo stesso modo, Levante, una figura ormai imprescindibile del Festival, guadagnerebbe punti se il suo ingresso fosse accompagnato dalla presenza di un “coro” di voci che ripropongono i versi iconici della sua hit, trasformando la serata in un momento di pura celebrazione.

Il gioco si estende al di là delle performance canore, premiando anche l’abilità di osservazione e la capacità di interpretare i sottili segnali che animano la kermesse.

I giocatori potranno guadagnare punti se prevedono l’ingresso in scena di un personaggio inaspettato, l’utilizzo di un accessorio inusuale, o un cambio di programma improvviso.

I giocatori più attenti potranno scommettere su un cambio di look, un’inversione di tendenza o un colpo di scena degno delle migliori fiction.Il regolamento prevede anche una serie di “malus”, penalizzazioni che potrebbero far precipitare il punteggio di un fanta-manager.

Sarà vietato nominare apertamente il FantaSanremo sul palco, inciampare durante le performance, dimenticare le parole delle canzoni, e, soprattutto, esprimere commenti offensivi o discriminatori.

Per rendere l’esperienza ancora più coinvolgente, saranno introdotti dei bonus e dei malus giornalieri segreti, che verranno svelati di giorno in giorno, aggiungendo un ulteriore livello di suspense e imprevedibilità.

Il FantaSanremo non si limita alla competizione virtuale, ma diventa un’occasione per celebrare la musica, l’arte e la cultura italiana, trasformando il Festival di Sanremo in un evento ancora più coinvolgente e memorabile.