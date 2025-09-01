Festival della Comunicazione: Camogli esaurita, fermento culturale.

Il fervore intellettuale e la sete di conoscenza hanno nuovamente animato il tessuto culturale ligure, con la dodicesima edizione del Festival della Comunicazione di Camogli che, innescando una risposta immediata e appassionata, ha registrato un esaurimento rapido dei posti disponibili per i suoi eventi principali.

Dal 11 al 14 settembre, la ridente località portuale si trasformerà in un crocevia di voci autorevoli, pensatori influenti e protagonisti del panorama nazionale e internazionale, in un’edizione che si preannuncia particolarmente ricca di spunti di riflessione e dibattito.

L’entusiasmo del pubblico, testimoniato dal blitz digitale che ha svuotato le disponibilità in pochi istanti, conferma il ruolo del Festival come piattaforma privilegiata per l’esplorazione delle dinamiche comunicative, delle sfide poste dall’era digitale e delle trasformazioni in atto nella società contemporanea.

La domanda di accesso alle lectio magistrales di figure di spicco come Alessandro Barbero, storico di fama internazionale, Antonella Viola, psicologa e neuroscienziata che illumina le complessità della mente umana, Paolo Mieli, giornalista e autore impegnato nella decostruzione dei meccanismi dell’informazione, e Mario Tozzi, autore e curatore di voci fondamentali nel dibattito culturale, è stata travolgente.

La presenza di figure come Aldo Cazzullo, pilastro del giornalismo italiano, Lorenzo Baglioni, interprete sensibile del cambiamento culturale, Aldo Grasso, studioso delle professioni dell’informazione, Enrico Mentana, volto iconico dell’informazione televisiva, Paolo Crepet, sociologo che analizza le dinamiche giovanili, Gianrico Carofiglio, scrittore e avvocato che esplora le zone grigie della giustizia, e Monica Guerritore, attrice e regista capace di fondere arte e impegno civile, ha amplificato ulteriormente questo fervore.

L’appuntamento speciale “Socrate, Agata e il futuro”, conferenza-spettacolo che promette un’immersione stimolante tra filosofia e arte, ha catalizzato l’attenzione di un pubblico desideroso di interrogare il presente e immaginare il domani.

Il successo del Festival non si limita ai singoli interventi, ma risiede anche nella capacità di creare ponti tra diverse discipline e prospettive.

Le accoppiate inedite e i dialoghi speciali, concepiti per favorire la contaminazione di idee e la nascita di nuove prospettive, hanno riscontrato un’accoglienza straordinaria.

L’incontro tra Claudio Bisio, interprete versatile e acuto osservatore della società, e Gherardo Colombo, esperto di comunicazione e cultura, si preannuncia come un’occasione unica per riflettere sul ruolo dell’umorismo e della satira nel nostro tempo.

Carlo Cottarelli, economista di fama internazionale, e Severino Salvemini, storico e politologo, affronteranno temi cruciali per la comprensione del presente.

Urbano Cairo, editore e imprenditore culturale, e Aldo Grasso, studioso delle professioni dell’informazione, offriranno una panoramica sul futuro dei media.

Mario Tozzi e Silvia Ferrara, esperti di comunicazione e cultura, analizzeranno le trasformazioni del linguaggio e dell’informazione.

Guido Barbujani, genetista e divulgatore scientifico, e Telmo Pievani, filosofo della scienza, esploreranno le intersezioni tra genetica, evoluzione e cultura.

Piergiorgio Odifreddi, matematico e divulgatore scientifico, e Luca Bottura, giornalista e autore, affronteranno temi complessi con leggerezza e rigore.

Emanuele Felice, storico e politologo, e Gherardo Colombo, esperto di comunicazione e cultura, offriranno una prospettiva originale sui processi politici e sociali.

Il dialogo a tre tra Giuseppe Sala, sindaco di Milano, Silvia Salis, giornalista e opinionista, e Ferruccio De Bortoli, giornalista e autore, promette un confronto stimolante sulle sfide che attendono l’Italia.

In sintesi, l’esaurimento rapido dei posti disponibili per il Festival della Comunicazione di Camogli non è solo un segnale di successo, ma un chiaro indicatore del profondo desiderio di ascolto, di comprensione e di dialogo che anima la nostra società.

Un’edizione che si preannuncia come un’occasione irrinunciabile per affrontare le complessità del presente e immaginare un futuro più consapevole e sostenibile.