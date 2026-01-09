Aeroporto Genova: Crescita Record e Nuove Rotte nel 2025

Aeroporto di Genova: Un 2025 di Crescita Record e Prospettive di Espansione StrategicaL’aeroporto Cristoforo Colombo di Genova ha concluso il 2025 con risultati che segnano un punto di svolta nella sua storia, raggiungendo un volume di 1.577.159 passeggeri movimentati, un dato che rappresenta un incremento del 18,1% rispetto al 2024 e un nuovo primato assoluto.
Il dato mette a segno un risultato più alto rispetto ai 1537044 passeggeri registrati nel 2019, che fino ad oggi rappresentava il picco storico.
L’incremento è stato alimentato da una combinazione di fattori, tra cui la ripresa vigorosa del traffico crocieristico (29.514 passeggeri da aprile a ottobre), l’apertura di nuove rotte verso l’Europa dell’Est (Varsavia e Cracovia) e il consolidamento delle connessioni esistenti, con una crescita significativa verso destinazioni come Tirana (+55,2%), Parigi Orly (+50,7%) e Barcellona (+32,6%).
Il 2025 ha visto le città di Tirana, Londra, Monaco, Amsterdam e Budapest emergere come le destinazioni internazionali più richieste, mentre sul fronte domestico Roma, Catania, Palermo, Napoli e Bari hanno dominato le preferenze dei passeggeri.
Particolarmente incoraggiante è stato il trend positivo del traffico internazionale, ininterrotto per ventuno mesi, con oltre 769.000 passeggeri movimentati (+41,2% sul 2024), a testimonianza di una strategia focalizzata sull’internazionalizzazione.
Il traffico domestico, pur mantenendo un andamento stabile, si attesta a circa 775.000 passeggeri.
“Siamo estremamente lieti e orgogliosi dei risultati ottenuti”, ha dichiarato Enrico Musso, Presidente dell’aeroporto.
Francesco D’Amico, Direttore Generale, ha aggiunto che i risultati del 2025 consolidano un percorso di crescita fondato su un solido progetto di sviluppo a lungo termine.
L’impegno futuro si concentrerà sull’espansione del traffico internazionale, con l’introduzione di nuove rotte, e sul rafforzamento del mercato domestico, attraverso una partnership con Aeroitalia che entrerà in vigore il 2 febbraio con un nuovo volo per Roma.
La visione strategica mira a posizionare l’aeroporto Cristoforo Colombo come un hub sempre più rilevante nel panorama regionale e nazionale.