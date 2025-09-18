Dazi USA, rischio euro-dollaro: Confindustria chiede Eurobond

L’impatto dei dazi, anche in modesti incrementi percentuali, rappresenta un ostacolo significativo per l’industria italiana che guarda al mercato statunitense.
Questa constatazione, esplicitata dal presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, durante l’apertura del 65° Salone Nautico di Genova, evidenzia una situazione complessa che va ben oltre la semplice questione tariffaria.
Un’analisi approfondita condotta da Confindustria, estesa a 144 nazioni, rivela che la media dei dazi imposti dagli Stati Uniti si attesta al 12%.
L’Europa, in questo scenario, si posiziona in una condizione apparentemente peggiore, con una media del 15%.
Tuttavia, questa cifra ingloba già un preesistente dazio del 4,8%, che si somma all’incremento successivo, portando il costo complessivo per le imprese europee ad un aumento del 10,8% sui prezzi di esportazione.
Ma il vero fattore di rischio, secondo Orsini, non risiede primariamente nei dazi in sé, bensì nel volatile rapporto di cambio tra euro e dollaro.
Questa variabile, spesso trascurata nelle analisi, rappresenta una potenziale mina vagante per la competitività delle imprese italiane, capace di amplificare gli effetti negativi derivanti dall’imposizione di dazi.
La risposta a questa sfida, per il presidente di Confindustria, passa attraverso un’azione rapida e coordinata a livello europeo.
Si prospetta l’emissione di Eurobond, strumenti finanziari che potrebbero fornire le risorse necessarie per affrontare le sfide attuali e facilitare una transizione verso un’economia più sostenibile, garantendo al contempo la neutralità tecnologica.
Questo approccio non solo mitigherà l’impatto dei dazi e della volatilità valutaria, ma anche sosterrà la capacità dell’Europa di mantenere una posizione di leadership nel panorama economico globale, promuovendo un’innovazione responsabile e una crescita inclusiva.
L’emissione di Eurobond è dunque presentata come uno strumento cruciale per assicurare una stabilità finanziaria e una maggiore resilienza di fronte a incertezze geopolitiche ed economiche.