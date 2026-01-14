De Wave acquisisce DL Services: crescita e innovazione nel lusso navale.

De Wave, leader globale nel design e realizzazione di interni navali di lusso, rafforza la propria posizione strategica con l’acquisizione di DL Services, società francese specializzata in progettazione di cucine industriali per il settore marittimo e nella fornitura di componenti tecnici, ricambi e servizi di manutenzione predittiva.

Questa operazione, decima nel quinquennio per il gruppo genovese, testimonia un’ambiziosa traiettoria di crescita orientata a superare i 500 milioni di fatturato entro il 2026 e a consolidare un modello di business integrato e focalizzato sull’eccellenza del servizio.

L’integrazione di DL Services rappresenta un passo cruciale verso l’internalizzazione di competenze chiave: la progettazione avanzata, che va oltre la semplice realizzazione per toccare l’ideazione concettuale degli spazi dedicati alla ristorazione, e la gestione proattiva della manutenzione delle attrezzature di bordo, elementi sempre più determinanti per l’offerta di servizi di alta qualità e per la fidelizzazione dei partner commerciali.

Riccardo Pompili, CEO di De Wave, sottolinea come questa acquisizione permetta di offrire una soluzione “chiavi in mano”, un’offerta olistica che risponde alle crescenti esigenze di un mercato in continua evoluzione, dove l’affidabilità e l’innovazione sono fattori di successo imprescindibili.

L’operazione ha beneficiato del supporto di Simest, la società del Gruppo Cdp dedicata all’internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso un modello strutturato che ha visto la creazione di una società veicolo, partecipata al 52% da De Wave e al 48% da Simest.

Questo approccio, in linea con le politiche di sostegno alle imprese italiane all’estero, evidenzia l’importanza strategica del settore navale e la volontà di promuoverne la competitività a livello globale.

L’intervento complessivo di Simest, che include finanziamenti soci e aumento di capitale, attinge anche alle risorse del Fondo 394, un veicolo di investimento partecipativo gestito in collaborazione con il Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, a riprova dell’interesse nazionale per lo sviluppo di questo comparto industriale.

La continuità gestionale di DL Services, con Daniel Laine e Mathilde Laine a capo della divisione francese e Anais Habbar responsabile della divisione statunitense, garantisce la preservazione del know-how e l’integrazione sinergica con le attività di De Wave.

Il fatturato di DL Services, pari a 11 milioni nel 2025, rappresenta un valore aggiunto tangibile e un trampolino di lancio per nuove opportunità di crescita, alimentando un ecosistema industriale di eccellenza e rafforzando il posizionamento di De Wave come punto di riferimento globale nel settore degli interni navali di lusso.

Questa acquisizione non è solo un’operazione finanziaria, ma una visione strategica volta a creare valore duraturo e a guidare l’innovazione nel settore.