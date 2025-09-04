Sanlorenzo: Crescita a Due Cifre e Ordini al Top nel 2024

Sanlorenzo, leader indiscusso nel segmento degli yacht di lusso, ha inaugurato il 2024 con una performance finanziaria che testimonia la solidità del suo modello di business e la continua capacità di intercettare le evoluzioni del mercato.

I primi sei mesi dell’anno si concludono con un incremento dei ricavi del 9,4%, portando il dato a 454 milioni di euro, un segnale eloquente della forte domanda che accompagna le sue imbarcazioni.

Il margine operativo lordo, in aumento dell’8,5% e attestato a 80,5 milioni di euro, e l’utile operativo, che cresce del 3,2% raggiungendo i 59,9 milioni, riflettono un’efficiente gestione dei costi e una capacità di tradurre il volume delle vendite in redditività.

Anche il risultato netto, con un progresso del 7% e pari a 46,6 milioni di euro, conferma la robustezza della struttura economica del gruppo.

Le proiezioni per l’intero esercizio rimangono ottimistiche, supportate da un solido portafoglio ordini in crescita del 29,9%, che raggiunge i 419,5 milioni di euro, e da un backlog di ordini da completare in aumento del 5,5%, elevabile a 1,44 miliardi di euro.

Queste cifre indicano una visibilità a medio termine particolarmente favorevole, consentendo al gruppo di pianificare con fiducia le future attività produttive e di investimento.

Le stime per l’anno in corso prevedono ricavi compresi tra 0,96 e 1,02 miliardi di euro, un margine operativo lordo tra 178 e 194 milioni di euro e un risultato netto compreso tra 103 e 110 milioni di euro.

Massimo Perotti, Presidente di Sanlorenzo, attribuisce questi risultati a una combinazione di fattori, tra cui la resilienza del brand, la sua riconosciuta desiderabilità e una capacità innata di anticipare e plasmare le tendenze del settore.

In un contesto economico globalizzato e caratterizzato da crescenti incertezze, la forza di un marchio si misura non solo dalla sua capacità di mantenere elevati livelli di vendite, ma anche dalla sua capacità di innovare costantemente e di offrire prodotti che rispondano alle mutevoli esigenze dei clienti.

Per Sanlorenzo, l’innovazione non è un optional, ma un elemento costitutivo della sua identità, un motore di crescita e un fattore di differenziazione rispetto alla concorrenza.

Il prossimo Cannes Yachting Festival si prefigge di essere un’ulteriore vetrina per l’eccellenza del gruppo, con il debutto di tre nuovi modelli Sanlorenzo che incarnano l’evoluzione del design e della tecnologia applicata alla nautica da lusso.

In parallelo, Nautor Swan e Bluegame, entrambi parte del gruppo, presenteranno le loro ultime novità, completando un’offerta diversificata e di alto profilo che consolida la posizione di Sanlorenzo come punto di riferimento per il mercato globale degli yacht.

Questa sinergia tra marchi diversi, pur mantenendo la propria identità distintiva, rafforza l’offerta complessiva del gruppo e amplifica la sua capacità di attrarre nuovi clienti e di fidelizzare quelli esistenti, proiettando Sanlorenzo verso un futuro di continuo successo e innovazione.