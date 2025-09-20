sabato 20 Settembre 2025
Genova
Genova Politica

Genova, Amt spa: la Giunta smentisce voci di acquisizione da Trenitalia

Redazione Genova
Redazione Genova

La recente diffusione di illazioni riguardanti una potenziale acquisizione parziale di Amt spa da parte di Trenitalia ha suscitato una formale e inequivocabile risposta da parte dell’amministrazione comunale di Genova.

La Giunta, con una dichiarazione mirata, nega categoricamente che tale scenario sia oggetto di valutazione o discussione istituzionale.
Questa presa di posizione si radica in un impegno programmatico solido e in una trasparenza costante mantenuta nel dialogo con i sindacati, le altre istituzioni territoriali e l’opinione pubblica.

L’amministrazione comunale ribadisce con forza il proprio percorso strategico, volto a consolidare la gestione pubblica di Amt spa e a garantirne la sostenibilità economica nel lungo termine.

Il piano in corso di elaborazione, condiviso con l’azienda e gli stakeholder rilevanti, si concentra su un’opera di risanamento strutturale, finalizzata a migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare le risorse disponibili e potenziare l’offerta di servizi, senza cedere la proprietà a soggetti esterni.
La decisione di escludere ipotesi di privatizzazione parziale si colloca all’interno di un quadro più ampio di valorizzazione del patrimonio pubblico e da un’ un’Am

