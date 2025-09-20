Genova, Amt spa: la Giunta smentisce voci di acquisizione da Trenitalia

La recente diffusione di illazioni riguardanti una potenziale acquisizione parziale di Amt spa da parte di Trenitalia ha suscitato una formale e inequivocabile risposta da parte dell’amministrazione comunale di Genova.

La Giunta, con una dichiarazione mirata, nega categoricamente che tale scenario sia oggetto di valutazione o discussione istituzionale.

Questa presa di posizione si radica in un impegno programmatico solido e in una trasparenza costante mantenuta nel dialogo con i sindacati, le altre istituzioni territoriali e l’opinione pubblica.

L’amministrazione comunale ribadisce con forza il proprio percorso strategico, volto a consolidare la gestione pubblica di Amt spa e a garantirne la sostenibilità economica nel lungo termine.

Il piano in corso di elaborazione, condiviso con l’azienda e gli stakeholder rilevanti, si concentra su un’opera di risanamento strutturale, finalizzata a migliorare l’efficienza operativa, ottimizzare le risorse disponibili e potenziare l’offerta di servizi, senza cedere la proprietà a soggetti esterni.

La decisione di escludere ipotesi di privatizzazione parziale si colloca all’interno di un quadro più ampio di valorizzazione del patrimonio pubblico e da un’ un’Am