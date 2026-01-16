Rinnovata la Giunta Liguria: più assessori e nuove deleghe

La Regione Liguria si rinnova con un ampliamento significativo della sua squadra di governo.

Il Presidente Marco Bucci ha presentato la nuova composizione della Giunta regionale, incrementando il numero degli assessori da sette a nove, un segnale di volontà di rafforzare l’azione amministrativa e rispondere con maggiore efficacia alle sfide che attendono il territorio.

L’ingresso di Claudia Morich (Forza Italia) al Bilancio, Risorse Finanziarie e Gestione dei Fondi Europei rappresenta un tassello cruciale per la gestione oculata delle risorse pubbliche e per l’ottimizzazione dell’assorbimento dei finanziamenti comunitari, un ambito di particolare importanza per il rilancio economico regionale.

La sua competenza sarà fondamentale per strutturare politiche finanziarie sostenibili e per garantire la trasparenza nell’utilizzo dei fondi, elementi imprescindibili per la fiducia dei cittadini e per la credibilità dell’azione amministrativa.

Parallelamente, l’assegnazione della delega allo Sviluppo Economico, Industria, Blue Economy, Porti e Logistica, Commercio, Artigianato, Caccia e Pesca, Ricerca e Innovazione Tecnologica e Programmazione Fesr ad Alessio Piana (Lega), figura già operante come consigliere delegato, evidenzia l’intenzione di accelerare i processi di crescita e modernizzazione del tessuto produttivo ligure.

La Blue Economy, in particolare, assume un ruolo strategico per lo sviluppo sostenibile del territorio, sfruttando le risorse marine in modo innovativo e responsabile.

L’attenzione alla ricerca e all’innovazione tecnologica, connettendo il mondo accademico al mondo delle imprese, è cruciale per la competitività regionale.

Una novità rilevante è l’elevazione di Simona Ferro (FdI) alla carica di Vicepresidente della Regione, con il mantenimento delle deleghe a Sport, Scuola e Formazione.

Questo avvicendamento, che vede Alessandro Piana (Lega) rimanere Assessore all’Agricoltura, Pesca e Parchi, riflette una riorganizzazione interna volta a potenziare l’impegno per le politiche sociali ed educative, aree cruciali per il futuro della Liguria.

L’attenzione alla scuola e alla formazione professionale assume un ruolo chiave nella costruzione di una società più equa e inclusiva.

Per rafforzare ulteriormente la capacità di rappresentanza e di dialogo della Regione, il Presidente Bucci ha nominato Angelo Vaccarezza (Forza Italia) come Consigliere incaricato per le Relazioni Europee e Internazionali e per gli Enti Locali.

Questa figura avrà il compito di ampliare la rete di contatti della Liguria a livello internazionale, promuovendo la collaborazione con altre regioni, paesi e organizzazioni internazionali.

Il raccordo con gli Enti Locali sarà fondamentale per garantire un’azione amministrativa più capillare e in linea con le esigenze del territorio, favorendo una governance partecipativa e coesiva.

L’obiettivo è posizionare la Liguria come attore proattivo a livello europeo, contribuendo alla definizione di politiche che possano favorire lo sviluppo sostenibile del territorio e la promozione della sua identità culturale e storica.