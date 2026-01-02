Genoa, amarezze e Pisa: De Rossi cerca il risveglio

La chiusura del 2025 si è tinta di amarezza per il Genoa, segnata da tre sconfitte consecutive, con la pesantezza della prestazione contro la Roma che ha acuito il senso di delusione.

Ora, la squadra e il tecnico, mister De Rossi, si trovano di fronte a una sfida cruciale: un risveglio collettivo, una ripresa d’inerzia che trascenda il semplice risultato.

Il dispiacere che ha permeato l’ambiente post-partita è stato palpabile, rispecchiato nei volti dei giocatori, come ammesso dallo stesso allenatore.

La consapevolezza di non aver reso al meglio rispetto alle aspettative è stata esplicita, alimentando un dialogo franco e diretto, pilastro di un “patto” interno improntato alla verità, al di là delle facili giustificazioni.

Questo confronto aperto, secondo De Rossi, ha già innescato un processo di chiarimento e responsabilizzazione.

La partita contro il Pisa rappresenta dunque un punto di svolta, non solo per il risultato in sé, ma per la sua valenza propulsiva nella seconda parte di stagione.

Lo scontro diretto con il Pisa si preannuncia intenso, caratterizzato da una disciplina tattica imprescindibile.

La squadra toscana, anche nelle occasioni in cui non è riuscita a imporre il proprio gioco, ha costantemente dimostrato una notevole capacità di competizione.

Il Genoa dovrà incarnare la stessa grinta vista nel secondo tempo contro il Verona, una fame di gol e di vittoria che trascenda le dinamiche del possesso palla.

L’errore più frequente, secondo De Rossi, risiede nella pericolosa illusione che, di fronte a squadre con meno possesso, si possa concentrare unicamente sulla gestione della sfera.

Un approccio del genere rischia di trasformare il Genoa in una squadra prevedibile, incapace di sfruttare appieno le proprie potenzialità.

La vera chiave sta nella capacità di orchestrare un gioco dinamico, che combini la gestione del possesso con la ricerca di seconde palle, le corse in profondità e i duelli fisici, evitando così di ripetere gli errori che hanno caratterizzato il primo tempo contro il Verona.

Per la sfida contro il Pisa, De Rossi ha delineato un piano di gioco chiaro, ritrovando tra i convocati Leali.

Il tecnico ribadisce la necessità di evitare compartimenti stagni, sottolineando l’importanza del lavoro svolto sulla gestione della palla.

L’analisi dei dati, infatti, rivela che il Pisa, come il Verona, tende a cedere il possesso, una dinamica che può indurre a un atteggiamento eccessivamente prudente, smorzando l’aggressività necessaria per affrontare una partita di questo calibro.

La vittoria del secondo tempo contro il Verona è stata frutto di una maggiore intensità e determinazione, piuttosto che di una sterile gestione della sfera.

Mister De Rossi ha espresso fiducia in un elemento chiave della squadra, sottolineandone la serietà, l’apprezzamento da parte dello spogliatoio e il rispetto del corpo tecnico.

La sua presenza, serena e consapevole, contribuirà a creare un clima positivo e motivante per tutta la squadra, preparando il terreno per una prestazione all’altezza delle ambizioni del Genoa.