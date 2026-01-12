Genoa-Cagliari: Rinascita al Ferraris, il Grifone vince 3-0

Genoa-Cagliari: Una Vittoria di Transizione e di RinascitaIl Ferraris ha assistito a una partita cruciale, un confronto diretto che ha visto il Genoa imporsi sul Cagliari con un netto 3-0.

Più che un semplice risultato, questa vittoria rappresenta un punto di svolta, un segnale di ripresa per una squadra che ambisce a consolidare la propria posizione in classifica e a scrollarsi di dosso le incertezze del passato.

Daniele De Rossi, reduce da una fase di rodaggio e di sperimentazione tattica, ha dimostrato di aver trovato una chiave di lettura efficace, sebbene la squadra abbia mostrato alcuni momenti di vulnerabilità.

La sua abilità nel limitare l’impatto di Palestra, l’unico elemento di reale pericolo nel gioco cagliaritano, è stata determinante per controllare le dinamiche offensive degli ospiti.

L’assenza di guasti strutturali nel Genoa, nonostante qualche perbenevole disattenzione, ha risaltato le debolezze di un Cagliari appannato, privo di idee e afflizione da una marcata fragilità difensiva.

L’undici iniziale di De Rossi, con un cambio rispetto alle ultime partite (Ellertsson al posto di Thorsby), ha confermato la fiducia nella coppia Colombo-Vitinha in attacco, mentre Pisacane ha optato per una formazione più prudente, puntando su Esposito e Kilicsoy.

L’apertura del punteggio, al 7′ minuto, è stata una scheggia impazzita: l’iniziativa di Malinovskyi, con un filtrante sublime, ha liberato Colombo, abile a superare Rodriguez e a depositare la sfera alle spalle di Caprile.

Un gol importante, non solo per il vantaggio immediato, ma anche per la fiducia ritrovata di un Colombo in stato di grazia, autore del suo terzo gol consecutivo in Serie A, un traguardo che testimonia una ritrovata continuità di rendimento.

Il Cagliari, pur mostrando qualche reazione, ha faticato a impensierire una difesa genovese organizzata.

L’iniziativa sarda, soprattutto attraverso i cross di Palestra, si è rivelata sterile, incapace di generare occasioni da gol.

Un lampo di talento di Palestra, con un tiro a incrociare dalla distanza, si è infranto sul legno della traversa, ma l’azione era stata preceduta da un fallo che ha invalidato l’azione.

Il Genoa, in una fase di transizione, ha dimostrato di poter controllare il gioco, pur con qualche momento di eccessiva attendismo.

L’intensità del gioco si è riaccesa con una pericolosa incursione di Marcandalli, propiziando una conclusione di Malinovskyi che Caprile ha parato in tuffo.

La ripresa si è aperta con un doppio cambio: Masini per Norton-Cuffy nel Genoa e Idrissi per Rodriguez nel Cagliari.

Il Genoa ha intensificato la pressione, cercando di chiudere la partita, mentre il Cagliari appariva incapace di ribaltare la dinamica del gioco.

Al 5’ Colombo, di testa su punizione di Martin, ha messo a dura prova Caprile, che ha respinto con la punta delle dita.

Luvumbo, con un contropiede potenzialmente pericoloso, ha sprecato un’occasione per il Cagliari, con un tiro neutralizzato da Leali.

Il raddoppio, al 60’, è stato una doccia fredda per gli ospiti: un’azione solitaria di Ellertsson ha liberato Frendrup, autore di una conclusione a sorpresa che si è insaccata alle spalle di Caprile.

A sancire definitivamente la vittoria, il gol del definitivo 3-0: Ostigard, abile a inserirsi centralmente su una punizione di Martin, ha realizzato il gol che ha sigillato il risultato.

La partita ha evidenziato come il Genoa, pur non brillando in maniera eclatante, abbia saputo interpretare al meglio il momento, sfruttando le debolezze avversarie e dimostrando una maggiore solidità mentale.

Questa vittoria, più che un semplice risultato, rappresenta un passo avanti verso la consapevolezza delle proprie forze e la ricerca di un’identità di gioco più definita.

Il Cagliari, al contrario, deve fare i conti con una serie di difficoltà che ne compromettono la competitività e necessitano di una riflessione profonda.