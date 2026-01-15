Genoa-Parma: Ottimismo e Rinnovamento per la Sfida!

Il Genoa si appresta ad affrontare la sfida di Parma con un ritrovato ottimismo, alimentato dal rientro in gruppo di due elementi chiave: il centrocampista camerunese Onana, reduce dalla sua esperienza in Coppa d’Africa, e l’esterno offensivo Cornet, finalmente ristabilito dopo un periodo di stop forzato per infortunio muscolare.

Queste indisponibilità, precedentemente un peso per le scelte tattiche di mister De Rossi, si alleggeriscono significativamente, ampliando le opzioni a disposizione del tecnico per lo scontro diretto con il Parma.

L’elenco dei giocatori non convocabili si limita ora a Siegrist, Ekuban e Gronbaek, escludendo completamente la presenza di squalificati.

Questa relativa tranquillità, unita alla potenziale energia derivante dal rientro dei due calciatori, permette al Genoa di affrontare il match con una maggiore flessibilità e profondità di squadra.

Il lavoro di preparazione, ripreso con rinnovato vigore dopo una giornata di riposo, si svolge presso il centro sportivo Signorini, destinato a una trasformazione radicale.

Su diretta indicazione del tecnico De Rossi, condivisa e supportata dal chief of football Diego Lopez, i due campi adibiti agli allenamenti saranno sottoposti a una completa rizollatura, un intervento mirato a ottimizzare le condizioni di gioco e a favorire il recupero dei giocatori.

L’operazione di rinnovamento, che interessa una superficie di ben 13.800 metri quadrati, implementerà tecnologie all’avanguardia per massimizzare le performance atletiche e ridurre al minimo il rischio di infortuni.

Questa scelta strategica testimonia l’impegno del club verso un approccio scientifico e innovativo nella gestione delle risorse sportive.

Il Genoa, forte di questo investimento infrastrutturale, proietterà lo sguardo verso il futuro, pianificando un periodo di preparazione intensivo a Roma dopo la partita contro il Bologna del 25 gennaio.

Questo trasferimento, finalizzato a ottimizzare i tempi di recupero e a focalizzare l’attenzione sulla sfida successiva con la Lazio, in programma al Olimpico il 30 gennaio, sottolinea la volontà di competere al massimo livello.

Al ritorno a Genova, il gruppo riprenderà gli allenamenti sul primo dei campi, già completamente riqualificato, pronto ad affrontare le prossime sfide con rinnovato entusiasmo e un solido supporto tecnico.

La cura dei dettagli, dalla gestione dei giocatori alla modernizzazione delle strutture, rivela l’ambizione del Genoa di consolidare la propria posizione nel panorama calcistico italiano.