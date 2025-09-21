Sampdoria, crisi nera: Donati a rischio, Fredberg sotto pressione.

La spirale negativa si stringe attorno alla Sampdoria, con la pesante sconfitta di Monza che la proietta in una zona di classifica preoccupante, segnata da quattro ko consecutivi.
I dati parlano chiaro: uno score di zero punti, un magro bottino di due reti realizzate contro otto incassate, fotografia impietosa di una crisi profonda che investe ogni comparto della squadra blucerchiata.
L’occasione sprecata dal rigore fallito da Barak, un momento di potenziale svolta, amplifica il senso di frustrazione e accentua i dubbi sul percorso tecnico in corso.
Massimo Donati, il navigato allenatore, si trova di fronte a una sfida ardua: definire un’identità di gioco chiara e solida, capace di arginare le debolezze evidenti in una difesa vulnerabile e in un attacco spento, incapace di trovare soluzioni efficaci.
La decisione finale ricade sulle spalle di Jesper Fredberg, amministratore delegato dell’area calcio, figura chiave nella scelta di Donati e, apparentemente, ancora disposta a concedergli fiducia.
Tuttavia, la pressione è palpabile, soprattutto alla luce dell’imminente impegno casalingo contro il Bari, match cruciale per il prosieguo del suo incarico.
Una quinta sconfitta consecutiva potrebbe segnare la sua fine.
Fredberg, uomo di fiducia del proprietario del club, l’imprenditore di Singapore Joseph Tey, gode di ampia autonomia operativa, ma la necessità di contenere i costi impone una riflessione attenta.
Individuare un profilo in grado di imprimere una nuova linfa vitale alla squadra, mantenendo al contempo un equilibrio economico sostenibile, rappresenta una sfida complessa.
La ricerca del sostituto, quindi, si configura come un delicato equilibrio tra urgenza e fattibilità.
Si valutano diverse opzioni, senza tuttavia poter contare su profili ad alto costo.
La priorità rimane quella di assicurare alla Sampdoria un impulso deciso, un cambio di rotta capace di proiettarla verso la salvezza, un obiettivo che, al momento, appare lontano, data l’imprevedibilità di una stagione iniziata in modo così travagliato.
La necessità di una pronta reazione è imperativa, poiché la squadra non si aspettava di trovarsi in una situazione di emergenza fin dalle prime giornate.