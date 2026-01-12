Borse di studio ADSU L’Aquila: pubblicate le graduatorie provvisorie

L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) dell’Aquila ha ufficializzato le graduatorie provvisorie assestate per l’assegnazione delle borse di studio destinate agli studenti dell’Università degli Studi dell’Aquila, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica, per l’anno accademico 2025/2026.

Questa decisione rappresenta un investimento significativo nel futuro dei giovani talenti del territorio, un pilastro fondamentale per promuovere l’equità nell’accesso all’istruzione superiore.

Un totale di 2.387 borse di studio sono state deliberate, con una particolare attenzione rivolta agli studenti del primo anno, a cui sono state riservate 942 posizioni.

L’impegno finanziario complessivo si attesta a 13.143.548,37 euro, escludendo gli incrementi dedicati ai programmi di mobilità internazionale, che ampliano le opportunità formative degli studenti verso l’estero.

L’Assessore Regionale all’Istruzione e all’Università, Roberto Santangelo, ha sottolineato come l’incremento delle domande presentate dagli studenti aventi diritto abbia stimolato un’allocazione di risorse ancora più consistente.

La Regione ha destinato oltre 17 milioni di euro provenienti dai fondi FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus) per finanziare le borse di studio, un ammontare che supera i budget precedentemente stanziati per l’ADSU nelle edizioni passate.

Questa scelta strategica riflette una volontà politica di contrastare le disuguaglianze socio-economiche e di rafforzare il diritto allo studio come leva di sviluppo sociale e individuale.

La disponibilità di questi fondi consente di garantire l’assegnazione della borsa di studio a tutti gli studenti che hanno soddisfatto i requisiti di idoneità, consolidando l’impegno dell’ADSU dell’Aquila nel fornire un sostegno concreto agli studenti meritevoli che si trovano in condizioni economiche svantaggiate.

Il sistema di borse di studio non si configura solo come un aiuto economico, ma anche come un incentivo a perseguire l’eccellenza accademica e a contribuire attivamente alla vita culturale e scientifica del territorio.

La Presidente dell’ADSU, Marica Schiavone, ha espresso la propria soddisfazione per questo importante risultato, ribadendo l’impegno costante dell’azienda nella tutela del diritto allo studio.

Le borse di studio sono percepite come uno strumento cruciale per promuovere l’inclusione e per supportare le famiglie in un contesto economico globale complesso e in continua evoluzione.

Il Direttore dell’ADSU, Michele Suriani, ha riconosciuto l’impegno e la professionalità degli uffici coinvolti nella gestione di una procedura complessa, caratterizzata da un elevato numero di domande e da stringenti tempistiche.

La capacità di gestire efficacemente questa procedura è il risultato di una programmazione finanziaria oculata e di un dialogo costruttivo con le istituzioni universitarie e regionali, elementi imprescindibili per garantire la trasparenza e l’efficacia del sistema.

Le graduatorie provvisorie, pubblicate nel rispetto della normativa vigente in materia di trasparenza, sono ora a disposizione del pubblico, consentendo agli studenti di verificare lo stato della propria posizione e di presentare eventuali contestazioni nei termini previsti.

Questa fase provvisoria è un passaggio fondamentale per assicurare la correttezza e l’accuratezza delle assegnazioni finali.