Borse di Studio Università dell’Aquila: 2.387 Assegnate, Finanziamenti Aumentati

L’Azienda per il Diritto agli Studi Universitari (ADSU) dell’Aquila ha recentemente pubblicato le graduatorie provvisorie per le borse di studio destinate agli studenti dell’Università degli Studi dell’Aquila, dell’Accademia di Belle Arti e del Conservatorio di Musica, per l’anno accademico 2025/2026.

Questo significativo investimento, pari a 13.143.548,37 euro (al netto dei finanziamenti per la mobilità internazionale), ha permesso di assegnare 2.387 borse di studio, di cui 942 dedicate agli studenti del primo anno, segnando un punto di svolta nel supporto all’istruzione superiore nel territorio abruzzese.

La decisione di erogare queste risorse è il frutto di un aumento sensibile delle richieste di borse di studio presentate dagli studenti, che ha spinto la Regione Abruzzo a destinare 17 milioni di euro provenienti dai fondi FSE+ (Fondo Sociale Europeo Plus).

Questa cifra supera significativamente le risorse precedentemente allocate alle ADSU in anni accademici passati, evidenziando un impegno concreto della Regione nel contrastare le disuguaglianze socio-economiche e favorire l’accesso all’istruzione universitaria.

L’incremento del finanziamento non solo assicura l’erogazione di una borsa di studio a tutti gli studenti aventi diritto, ma testimonia una visione strategica orientata a potenziare il capitale umano e a promuovere lo sviluppo locale attraverso l’istruzione.

“Questo aumento di risorse è essenziale per rispondere alle crescenti necessità degli studenti e delle loro famiglie,” afferma Roberto Santangelo, Assessore all’Istruzione e all’Università della Regione Abruzzo.

“Il diritto allo studio non è un privilegio, ma un diritto fondamentale che dobbiamo garantire a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche di provenienza.

” La misura rappresenta un elemento cruciale nel contrasto alla dispersione scolastica e nel promuovere un sistema universitario più inclusivo e accessibile.

La Presidente dell’ADSU L’Aquila, Marica Schiavone, sottolinea l’importanza di questo provvedimento come conferma di un impegno costante nella tutela del diritto allo studio, offrendo un sostegno economico tangibile agli studenti idonei.

“Le borse di studio sono uno strumento indispensabile per livellare il campo di gioco e offrire a tutti le stesse opportunità di successo accademico,” dichiara Schiavone, evidenziando come questo tipo di supporto sia particolarmente rilevante in un contesto economico complesso.

Il direttore dell’ADSU, Michele Suriani, esprime la propria soddisfazione per l’efficienza e la tempestività con cui gli uffici hanno gestito un processo complesso e articolato.

Questo risultato è il frutto di una programmazione finanziaria accurata e di una proficua collaborazione con le istituzioni universitarie e regionali, sottolineando come un approccio sinergico sia fondamentale per massimizzare l’impatto delle risorse destinate al diritto allo studio.

La capacità di gestire un volume elevato di domande in modo efficiente riflette la professionalità e la dedizione del personale dell’ADSU, contribuendo a rafforzare la sua credibilità e il suo ruolo strategico nel sistema universitario abruzzese.