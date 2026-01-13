Marsilio in Abruzzo: Spiagge, Porti e Ciclovie per il Futuro.

Nell’ambito di un più ampio tour dedicato all’ascolto diretto delle esigenze territoriali, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha focalizzato la sua attenzione sulla fascia costiera della provincia di Teramo, con una tappa significativa a Martinsicuro.

Accompagnato dall’Assessore regionale ai Lavori Pubblici e alla Difesa del Suolo, Umberto D’Annuntiis, e in presenza del sindaco Massimo Vagnoni, del consigliere regionale Emiliano Di Matteo e di una rappresentanza di amministratori locali, il Presidente ha voluto testimoniare l’impegno concreto della Regione Abruzzo nella salvaguardia del patrimonio naturale e nello sviluppo sostenibile del territorio.

L’intervento più imminente riguarda la protezione delle spiagge, un elemento cruciale per l’identità e l’economia abruzzese.

Attraverso la posa di barriere frangiflutti via mare, un complesso sistema di opere ingegneristiche si sta estendendo lungo la costa, con l’obiettivo di contrastare l’erosione e restituire all’arenile una morfologia più equilibrata, beneficiando direttamente aree come Villarosa.

L’iniziativa, di portata epocale, si distingue per la sua ampiezza geografica, coinvolgendo l’intera costa abruzzese, e per la sua rigorosa pianificazione finanziaria, che infonde fiducia e stabilità in un settore – il turismo balneare – fondamentale per l’economia regionale.

L’attenzione del Presidente non si è limitata alla protezione delle spiagge.

Un altro tassello cruciale del progetto di rivitalizzazione territoriale è la riconquista del porticciolo di Martinsicuro, da decenni soffocato dall’insabbiamento e marginalizzato.

L’inclusione di questo intervento nell’accordo di coesione territoriale ha permesso di finanziare la progettazione e la realizzazione di un nuovo porticciolo turistico, destinato a servire un’area in forte espansione e a fungere da catalizzatore per nuove attività economiche.

Parallelamente, si stanno elaborando soluzioni per il futuro del porto, in risposta a una domanda che si è fatta attendere troppo a lungo.

Il Presidente ha inoltre sottolineato l’importanza di collegare il territorio attraverso infrastrutture verdi e sostenibili.

La pista ciclabile, attualmente in costruzione, rappresenterà un anello fondamentale della ciclovia Adriatica, estendendosi lungo la costa e superando il fiume Tronto attraverso un ponte ciclopedonale.

Questa connessione non solo favorirà lo sviluppo del turismo lento e a basso impatto ambientale, ma contribuirà anche a rafforzare i legami tra Abruzzo e Marche, creando sinergie economiche e culturali.

Il tour del Presidente Marsilio rappresenta un segnale forte di rottura con il passato, un impegno a superare decenni di abbandono e di gestione inefficiente del territorio.

Attraverso un approccio integrato e mirato, la Regione Abruzzo intende liberare il potenziale turistico, paesaggistico ed economico che da sempre contraddistingue questa regione, creando nuove opportunità di lavoro e di sviluppo sostenibile per le comunità locali e valorizzando un patrimonio naturale di inestimabile valore.

L’obiettivo è chiaro: trasformare un territorio dimenticato in un motore di crescita e di progresso, restituendo alle generazioni future un Abruzzo più resiliente e prospero.