Avezzano: Esempio di Resilienza e Boom Imprenditoriale in Marsica

Avezzano, cuore pulsante della Marsica aquilana, si configura come un esempio virtuoso di resilienza economica e dinamismo imprenditoriale.

Lontano da scenari di spopolamento e declino che affliggono molte aree interne del Paese, la città, con i suoi circa 41.000 abitanti, registra un tasso di apertura di nuove attività commerciali e produttive che supera di oltre cinque volte il numero di chiusure, un dato impressionante che emerge dall’analisi del Suap (Sportello Unico per le Attività Produttive) relativa al biennio 2024-2025.

Questo dato non è un mero numero, ma il riflesso di un ecosistema economico in continua evoluzione, caratterizzato da investimenti, innovazione e un forte spirito di iniziativa.

La ricchezza del tessuto imprenditoriale avezzanese si rivela attraverso una variegata gamma di attività, che spaziano dal commercio al dettaglio – con una significativa presenza di esercizi online dotati di sedi fisiche – a settori più specifici come acconciature, estetica e tatuaggi, testimoniando l’adattamento alle nuove tendenze del consumatore.

La produzione di beni, che include realtà artigianali come falegnamerie e pastifici, convive con attività manifatturiere più complesse e un settore agricolo vivace, che valorizza la vendita diretta di prodotti locali.

Non mancano servizi essenziali come ristorazione, strutture ricettive di diverso tipo (alberghi, agriturismi, bed e breakfast) e una vasta gamma di servizi professionali, finanziari, di telecomunicazione, consulenza e pulizie.

L’analisi dei dati del Suap svela tendenze particolarmente promettenti.

Oltre alla crescita esponenziale dei bed e breakfast, che indicano un crescente interesse per l’ospitalità e il turismo esperienziale, si osserva una forte espansione delle attività legate ai servizi, alla somministrazione di alimenti e, soprattutto, al mondo digitale, con un boom dell’e-commerce e di tutte le forme di business online.

Questo dato riflette una capacità di adattamento alle nuove esigenze del mercato e una propensione all’innovazione che caratterizzano il tessuto imprenditoriale locale.

Carmine Silvagni, presidente della commissione Attività produttive, sottolinea come questo quadro positivo rappresenti una chiara indicazione di crescita, trasformazione e sperimentazione.

L’impegno delle nuove realtà imprenditoriali a partecipare attivamente alla definizione del nuovo piano di marketing urbano, con una visione a lungo termine che guarda al futuro nei prossimi 20-25 anni, testimonia un profondo senso di appartenenza e una volontà condivisa di rafforzare l’attrattività della città.

L’iniziativa sottolinea come il successo economico locale non sia solo una questione di numeri, ma anche di visione strategica e collaborazione tra pubblico e privato, per costruire un futuro sostenibile e prospero per Avezzano e per l’intera Marsica.