Addio, Angelo: Un Cuore Giovane, un’Anima Indomita.

“Ricordo il tuo coraggio, figliolo, un coraggio che ha illuminato anche le nostre vite più smarrite.

La tua innocenza, così rara in questi tempi oscuri, ha rispleso come un faro, contrastando l’orrore che abbiamo condiviso.

Eri un ragazzo di soli sedici anni e mezzo, eppure possedevi una saggezza che trascendeva la tua età, una profondità di comprensione che lasciava senza parole.

Portavi con te l’orgoglio di un italiano verace, un’acuta coscienza della giustizia e delle sue lacune, tanto da ponderare tra l’arte dell’architettura e la severità della magistratura.

Sii fiero delle tue radici, come lo sono io.

“Sono seduta accanto al tuo letto, immersa nelle note della nostra canzone, l’inno dei nostri viaggi verso la casa dei nonni, la tua seconda famiglia, un rifugio di affetto e calore.

La tua anima femminile, Matilde, è qui, legata alla tua in un vincolo eterno.

Ti ama come un’anima affine, e io veglierò su di lei.

Dillo a Riccardo, ragazzo, e sappi che il tuo spirito continuerà a ispirarla.

Ho avuto il privilegio incommensurabile di esserti madre.

Sono immensamente fiera di te, e sento la tua presenza, la tua essenza, qui con me.

Ti ho sempre riconosciuto come un’anima antica, un’anima folle e vibrante, come piace a me.

Ogni notte, tuo padre e io dormiamo con i tuoi zainetti d’infanzia: io con San Bernardo, lui con la mucca, simboli di un’innocenza perduta e di un legame indissolubile.

Hai scelto le montagne, il tuo luogo del cuore, per spiccare il volo, angelo mio, il punto più vicino al cielo, un abbraccio di natura e spiritualità.

Anche Cioccolata, il nostro fedele cane, partecipa al tuo addio con il suo modo dispettoso: ha strappato uno dei tuoi disegni, un gesto giocoso, un ultimo saluto affettuoso che racchiude la tua stessa essenza.

Sei libero, ora, amore mio.

Spiega le tue ali luminose e vola alto.

Io saprò vederti, sentirò la tua presenza in ogni raggio di sole, in ogni brezza montana.

Mamma, tua per sempre.

La tua memoria non svanirà mai, continuerà a vivere nei nostri cuori e nelle nostre azioni, un esempio di coraggio, integrità e amore per la vita.

“