Crans-Montana: Feriti Italiani Trasferiti al Niguarda, Emergenza Continua

L’emergenza umanitaria conseguente alla tragedia di Crans-Montana continua a richiedere un impegno logistico e medico di proporzioni significative.

L’Ospedale Niguarda di Milano si è attivato per accogliere un contingente di giovani italiani feriti, in un’operazione delicata resa complessa da condizioni meteorologiche avverse e dalla gravità delle lesioni subite.

L’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha illustrato in conferenza stampa il piano di trasferimento, sottolineando l’urgenza e la complessità dell’operazione.

“Il nostro obiettivo primario è garantire le migliori cure possibili ai nostri connazionali coinvolti in questa immane sventura,” ha dichiarato, precisando che l’arrivo dei primi feriti è previsto entro la mattinata.

Il primo giovane, quindici anni, proveniente dall’ospedale di Berna, è atteso a bordo di un elicottero.

La partenza è stata ritardata a causa della fitta nebbia che avvolge le Alpi, rendendo il volo estremamente rischioso.

“La sicurezza dei nostri operatori e dei pazienti è la nostra massima priorità,” ha affermato Bertolaso, spiegando come la decisione di procedere con il trasporto dipenda interamente dalle condizioni meteorologiche.

Successivamente, nel corso del pomeriggio, dovrebbero giungere altri tre quindicenni.

L’assessore ha specificato che, in totale, si spera di poter trasferire al Niguarda sette dei giovani feriti entro la serata stessa.

Nonostante gli sforzi, una parte significativa dei feriti, sei in tutto, necessita di rimanere in Svizzera a causa delle loro condizioni critiche.

“La decisione di trasferire un paziente è esclusivamente medica,” ha sottolineato Bertolaso, ribadendo che il Niguarda si attiverà non appena riceverà l’autorizzazione dai medici curanti elvetici.

L’elenco dei feriti, inoltre, è tuttora oggetto di aggiornamenti.

La Farnesina ha confermato la presenza di altre sei persone coinvolte nella tragedia, di cui due al momento non identificabili.

Questi due giovani, intubati e incapaci di comunicare, sono stati riconosciuti come italiani sulla base di informazioni preliminari.

La loro gravità rende impossibile il trasferimento immediato.

L’operazione di soccorso testimonia la collaborazione transfrontaliera in un momento di profondo dolore e offre un raggio di speranza per i giovani feriti e le loro famiglie, mentre l’Italia si stringe attorno alla comunità colpita dalla tragedia di Crans-Montana.

La logistica complessa, le condizioni meteorologiche incerte e la delicatezza delle lesioni richiedono un impegno costante e un coordinamento perfetto tra i team medici e le autorità italiane ed elvetiche.