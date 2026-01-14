Emergenza Crans-Montana: Paziente Trasferito al Policlinico per Insufficienza Respiratoria

Nel complesso scenario emergente dalla tragedia di Crans-Montana, un ulteriore tassello si aggiunge alla complessa gestione delle cure dei dodici giovani feriti, attualmente ospitati al Niguarda di Milano.

Uno di questi pazienti, sebbene non affetto dalle più estese lesioni cutanee, necessita di un intervento specialistico per una grave insufficienza respiratoria, spingendo i medici a procedere con il suo trasferimento al Policlinico, centro di riferimento regionale per patologie respiratorie complesse.

La decisione, maturata in sede di team multidisciplinare – un esempio tangibile di come la collaborazione tra professionisti sia cruciale in situazioni di emergenza – riflette la necessità di ottimizzare il percorso di cura per ciascun individuo.

- PUBBLICITA -

L’insufficienza respiratoria, come sottolineato dall’assessore al Welfare Guido Bertolaso, non si presenta isolata, ma si è innestata su una preesistente condizione clinica, richiedendo un approccio terapeutico mirato e tecnologicamente avanzato.

Il Policlinico di Milano, in ragione della sua riconosciuta expertise, assume un ruolo di coordinamento strategico per la Lombardia nella gestione di sindromi da insufficienza respiratoria acuta e grave.

L’ospedale vanta una consolidata esperienza nell’applicazione di tecniche di Ecmo (Extra Corporeal Membrane Oxygenation), una procedura salvavita che rappresenta un vero e proprio ponte respiratorio.

Questa metodologia, tecnicamente sofisticata, prevede la circolazione extracorporea del sangue, la sua ossigenazione artificiale e il successivo ritorno nel corpo, offrendo ai polmoni compromessi la possibilità di riposare e rigenerarsi, alleviando il carico funzionale e favorendo la guarigione.

L’Ecmo, in questo contesto, non si configura come una semplice terapia di supporto, ma come un intervento attivo volto a contrastare la compromissione acuta della funzione respiratoria, consentendo un recupero potenzialmente completo.

La scelta del Policlinico non è frutto di una decisione impulsiva, ma di un’attenta valutazione del meglio che il sistema sanitario lombardo possa offrire in una situazione di tale gravità.

Dimostra l’impegno congiunto di specialisti di alto profilo, uniti per garantire standard di cura elevati e personalizzati, nel rispetto della dignità e delle esigenze di ogni singolo ragazzo coinvolto in questa straziante emergenza.

La collaborazione interistituzionale, fin dalle prime ore della tragedia, testimonia la capacità del sistema sanitario di rispondere con tempestività ed efficacia, mettendo al centro il benessere e la speranza di un futuro migliore per i giovani feriti.