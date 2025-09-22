Guardia di Finanza dona tecnologia alla Caritas: solidarietà e riscatto sociale

Nel segno della solidarietà e della giustizia riparativa, la Guardia di Finanza di Lodi ha restituito alla comunità un significativo patrimonio tecnologico, devolvendo alla Caritas un lotto di 150 dispositivi elettronici, tra tablet, smartphone, smartwatch, fotocamere, televisori ed elettrodomestici.

Questi beni, precedentemente confiscati nell’ambito di complesse indagini e operazioni di polizia giudiziaria, trovano ora una nuova destinazione, finalizzata a sostenere le attività di assistenza e inclusione sociale promosse dall’organizzazione umanitaria.

La cerimonia di consegna, celebrata in occasione della festività di San Matteo, patrono del corpo delle Guardie di Finanza, ha rappresentato un momento di particolare significato, sottolineando l’impegno delle Forze dell’Ordine non solo nella lotta alla criminalità, ma anche nella promozione di iniziative volte a favorire il benessere collettivo.

Il colonnello Piergiorgio Samaja, comandante provinciale della Gdf, e il prefetto di Lodi, Davide Garra, hanno presieduto l’evento, esprimendo la volontà di rafforzare il legame tra istituzioni e territorio, attraverso azioni concrete a beneficio delle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’atto di confisca, che ha portato alla disponibilità di questi dispositivi, è un elemento fondamentale del sistema di contrasto alla criminalità organizzata e alla frode fiscale.

Questi beni, spesso sottratti illecitamente a privati cittadini o acquisiti attraverso attività illegali, vengono reimmessi nel circuito sociale, trasformandosi in strumenti di supporto per chi si trova in difficoltà.

La devoluzione alla Caritas, ente riconosciuto per la sua capillare rete di interventi a favore di persone senza fissa dimora, famiglie in disagio economico e migranti, garantisce che questi dispositivi vengano impiegati in modo responsabile e mirato.

Questa iniziativa si inserisce in un più ampio quadro di collaborazione tra le forze dell’ordine e le organizzazioni non profit, che mira a trasformare i beni confiscati da strumenti di danno a opportunità di riscatto sociale.

L’utilizzo di tecnologie avanzate nell’ambito dell’assistenza umanitaria può favorire l’accesso all’informazione, l’alfabetizzazione digitale e la creazione di opportunità di formazione, contribuendo a promuovere l’autonomia e l’integrazione delle persone assistite.

La cerimonia ha anche rappresentato un’occasione per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della legalità e sulla necessità di supportare le azioni delle forze dell’ordine e delle organizzazioni di volontariato impegnate a costruire una società più giusta ed equa.

In definitiva, questa donazione testimonia come la giustizia possa non solo punire i trasgressori, ma anche generare benefici concreti per la comunità, restituendo speranza e opportunità a chi ne ha più bisogno.