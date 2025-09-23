Diesel: la moda diventa caccia al tesoro a Milano.

Diesel reinventa lo spettacolo di moda, trasformando la presentazione della nuova collezione in un’esperienza urbana interattiva e partecipativa.

Abbandonata la tradizionale passerella, il brand ha concepito un’insolita “caccia al tesoro” disseminando per le vie di Milano, in contenitori trasparenti di plexiglass, effimere sculture abitative per manichini e modelle che incarnano lo spirito ribelle e anticonformista del marchio.

L’iniziativa, ideata dal direttore creativo Glenn Martens, si configura come un gesto di restituzione alla città che ospita l’azienda, un invito all’abbraccio collettivo e all’appropriazione culturale della moda.

Non si tratta semplicemente di una promozione commerciale, ma di un atto di condivisione, un modo per abbattere le barriere tra brand e pubblico, tra creatori e consumatori, in un dialogo aperto e dinamico.

Renzo Rosso, patron di OTB, ha esplicitamente sottolineato l’impegno di Diesel verso un’inclusività che va oltre l’estetica, mirando a definire un’identità di marca capace di rompere gli schemi consolidati.

“Siamo un gruppo di brand speciali che rifiutano la banalità del fare moda”, ha affermato Rosso, evidenziando come questa iniziativa rappresenti una dichiarazione di intenti, un’espressione tangibile di un approccio innovativo e coraggioso.

La “caccia al tesoro”, con i suoi “uova” disseminate nel tessuto urbano, diviene così un percorso simbolico, un invito a esplorare, scoprire, interagire e, infine, possedere un frammento della visione creativa Diesel.

I premi in palio, comprendenti capi della nuova collezione, amplificano l’emozione del gioco e incentivano la partecipazione.

Questa operazione si inserisce in una strategia più ampia, volta a posizionare Diesel come l’alternativa autentica nel panorama del lusso contemporaneo, un brand capace di coniugare audacia estetica e valori etici.

L’obiettivo è costruire un legame emotivo profondo con la comunità, trasformando i clienti in complici di un progetto creativo in continua evoluzione.

Il momento attuale del settore moda è caratterizzato da una profonda incertezza, aggravata da tensioni geopolitiche, fragilità economiche e cambiamenti sociali significativi, che si riflettono in un calo della frequentazione dei negozi fisici.

Nonostante questo scenario complesso, il gruppo OTB, e in particolare brand come Margiela e Diesel, registrano performance positive, sostenute da una capacità di adattamento e da un’offerta distintiva che intercetta le nuove esigenze del mercato.

La scommessa di Diesel è quella di continuare a innovare, a sorprendere e a ispirare, rafforzando la propria identità e consolidando la propria posizione come leader nell’universo della moda alternativa.