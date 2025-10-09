Piccolo Teatro: Teatro Inclusivo, Un Ponte Tra Culture e Lingue

Il Piccolo Teatro di Milano prosegue il suo impegno verso un’apertura inclusiva, ridefinendo il concetto stesso di “pubblico” e superando le barriere linguistiche per accogliere la vibrante multiculturalità che caratterizza la città.

L’iniziativa, che va ben oltre la semplice traduzione, si configura come un vero e proprio investimento nella capacità del teatro di creare connessioni significative in un contesto globale.

Il cuore pulsante di questo progetto è la sovratitolazione in lingua inglese, estesa a tutti gli spettacoli prodotti o coprodotti dal teatro nei fine settimana.

Un’evoluzione significativa rispetto alle precedenti pratiche, che testimoniano una volontà di rendere il patrimonio artistico del Piccolo accessibile a un pubblico più vasto e diversificato.

Parallelamente, viene introdotta una rivoluzionaria applicazione di traduzione simultanea, alimentata da intelligenza artificiale.

Questa innovativa soluzione consente di seguire in diretta gli incontri “Oltre la scena”, le conversazioni con gli artisti e le conferenze stampa, abbattendo ulteriormente le barriere comunicative e promuovendo un dialogo interculturale.

L’esempio emblematico è la presentazione della nuova tournée in Cina dello storico spettacolo “Arlecchino servitore di due padroni”, destinato al Festival Internazionale di Teatro di Beijing dal 17 al 19 ottobre.

Come sottolinea il direttore generale Lanfranco Li Cauli, la decisione è fondata su una solida base di esperienza e dati concreti.

Il successo internazionale di “Arlecchino” sottotitolato, apprezzato in cinquanta paesi senza difficoltà di comprensione, dimostra la validità dell’approccio.

Inoltre, la realtà demografica milanese, con oltre il 21% di residenti stranieri, evidenzia un potenziale pubblico inespresso.

Si tratta di una comunità eterogenea, composta da professionisti di settori cruciali come moda, design e finanza, studenti, lavoratori e turisti, che spesso si astiene dalla fruizione del teatro.

L’obiettivo primario è dunque creare le condizioni affinché questo pubblico possa accedere e apprezzare l’offerta teatrale, riconoscendo nel Piccolo Teatro un punto di riferimento culturale inclusivo e innovativo.

La sovratitolazione estesa e l’app di traduzione simultanea si affiancano ai servizi già esistenti per il pubblico con disabilità visiva e uditiva, consolidando l’impegno del Piccolo verso un’accessibilità totale, non solo linguistica ma anche sensoriale.

Il teatro, in questa visione, si configura come un luogo di incontro, di scambio e di crescita culturale per tutti, un vero e proprio ambasciatore di Milano nel mondo.