EasyCoop: Spesa Online, Abbonamenti e PetStore in Crescita

L’evoluzione del commercio al dettaglio è segnata da una crescente adozione della spesa online, un fenomeno che Coop Alleanza 3.0 ha saputo intercettare e declinare con successo attraverso la piattaforma EasyCoop.

Il bilancio recente del servizio, attivo in Emilia Romagna e Veneto, rivela non solo la sua popolarità crescente, ma anche la capacità di adattarsi alle nuove esigenze dei consumatori, come dimostra l’introduzione, a partire dal 2025, del servizio EasyCoop PetStore.

L’analisi degli acquisti effettuati evidenzia una prevalenza di beni di prima necessità: acqua, indiscussa leader in termini di volume, seguita da uova, latte, salumi, formaggi, frutta e verdura.

Un dato significativo è il forte successo dei prodotti a marchio Fiore Coop, in particolare l’olio extravergine, le uova biologiche e il latte parzialmente scremato, che testimoniano la crescente attenzione dei consumatori verso la qualità e la sostenibilità.

Un elemento chiave del modello EasyCoop è rappresentato dalle formule di abbonamento trimestrali e annuali, che offrono la consegna gratuita per ordini superiori a 100 euro e una finestra di consegna minima di quattro ore, oltre a promozioni dedicate e convenzioni esclusive con altri servizi Coop, come LibrerieCoop, CoopVoce e Gattinoni Viaggiare.

L’abbonamento annuale si rivela particolarmente attrattivo, con un cliente medio che effettua ben 21 ordini, a testimonianza della fidelizzazione e della praticità del servizio.

Questo approccio di abbonamento, oltre a stimolare la spesa ripetuta, contribuisce a creare una relazione di fiducia e valore con il consumatore.

L’impegno sociale di Coop Alleanza 3.0 traspare anche attraverso l’iniziativa di donazione di box di beneficenza, resa possibile dall’adesione dei clienti online alle iniziative solidali.

In totale, sono stati donati 1.356 box, destinati a progetti di utilità sociale, un dato che sottolinea la sensibilità dei consumatori e la volontà di supportare cause meritevoli.

Questa connessione tra spesa online e impegno sociale rafforza l’immagine di Coop come cooperativa attenta al territorio e alle sue comunità.

La flessibilità del servizio, che permette al cliente di scegliere l’orario di consegna e beneficia di tariffe agevolate per fasce orarie più ampie, è un ulteriore fattore di successo.

L’ampiezza media delle finestre di consegna si attesta a circa sei ore e ventiquattro minuti, mentre il 30 ottobre, tradizionalmente un periodo di forte domanda, ha registrato il picco di ordini dell’anno.

L’estensione del servizio con l’introduzione di EasyCoop PetStore, dedicata agli animali domestici, dimostra la capacità di innovazione e di adattamento alle nuove tendenze del mercato.

Il primo ordine è stato effettuato a Modena, mentre Bologna si conferma la provincia con il maggior numero di ordini anche in questo segmento.

L’età media dei clienti di EasyCoop PetStore è di 54 anni, con un ordine medio composto da 20 articoli, indicando un acquisto mirato e spesso legato all’alimentazione e alla cura degli animali.

Questa espansione evidenzia la volontà di Coop di intercettare un segmento di mercato in crescita, offrendo un servizio completo e personalizzato per le esigenze di pet owner.