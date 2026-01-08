Intesa Sanpaolo finanzia Grimaldi: 162 milioni per navi eco-friendly

Intesa Sanpaolo, attraverso la sua divisione Imi Corporate e Investment Banking, guidata da Mauro Micillo, ha recentemente siglato un accordo finanziario di rilevanza strategica: un finanziamento da 162,3 milioni di euro destinato a Grimaldi Euromed, società chiave del Gruppo Grimaldi, leader nel settore del trasporto marittimo.

Questa operazione, ben più di un semplice accordo di credito, si configura come un pilastro nel percorso di transizione ecologica del Gruppo Grimaldi e testimonia l’impegno concreto di Intesa Sanpaolo verso i propri clienti in un’ottica di sostenibilità.

Il finanziamento è specificamente finalizzato all’acquisizione di tre navi di ultima generazione, appartenenti alla classe delle Pure Car e Truck Carriers (PCTC), denominate *Grande Egitto*, *Grande Pacifico* e *Grande Oceania*.

La consegna delle imbarcazioni è prevista nel corso del 2026, segnando un importante passo avanti nell’ammodernamento della flotta Grimaldi e nella riduzione del suo impatto ambientale.

La natura di *green loan* dell’operazione sottolinea l’aderenza ai principi ESG (Environmental, Social and Governance) da parte di Intesa Sanpaolo, un impegno che si traduce in un supporto finanziario mirato a progetti con un impatto positivo sull’ambiente e sulla società.

L’impegno di Intesa Sanpaolo in questo ambito è quantificabile: tra il 2021 e i primi nove mesi del 2025, il Gruppo ha erogato circa 84,7 miliardi di euro, un investimento massiccio a sostegno di iniziative legate alla green economy, all’economia circolare e, più in generale, alla transizione ecologica, posizionando la banca come un attore fondamentale nel panorama finanziario italiano e internazionale.

Francesca Diviccaro, responsabile Retail e Luxury della divisione Imi Corporate e Investment Banking di Intesa Sanpaolo, ha evidenziato come Grimaldi Euromed rappresenti un esempio virtuoso di come un’azienda possa coniugare crescita e sostenibilità.

L’accordo finanziario non è solo un supporto economico, ma un riconoscimento dell’eccellenza di Grimaldi nell’innovazione e nella modernizzazione del settore del trasporto marittimo.

Intesa Sanpaolo, con la sua lunga tradizione di supporto alle imprese, si conferma un partner strategico per investimenti a lungo termine, promuovendo l’innovazione tecnologica e la riduzione dell’impronta ecologica.

Diego Pacella, amministratore delegato del Gruppo Grimaldi, ha sottolineato come il finanziamento ottenuto rappresenti un tassello cruciale nella strategia di crescita sostenibile del Gruppo.

L’ammodernamento della flotta, attraverso l’acquisizione di navi di nuova generazione, non solo aumenta l’efficienza operativa e la capacità di carico, ma contribuisce anche a ridurre le emissioni di gas serra e a migliorare l’efficienza energetica, anticipando le future normative internazionali e rispondendo alla crescente domanda di trasporti marittimi più ecologici.

L’accordo si inserisce in un contesto globale in cui la sostenibilità e la responsabilità ambientale sono sempre più determinanti per il successo di un’azienda.