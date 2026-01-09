Saipem, riparte Perro Negro 7: un accordo fino al 2034 in Arabia Saudita.

Saipem ha ufficialmente confermato il riavvio delle operazioni del jack-up Perro Negro 7 in Arabia Saudita, con una data di ripresa prevista per gennaio 2026.

Questa ripresa operativa segna un momento cruciale per la società, consolidando la sua presenza strategica in un mercato di primaria importanza come quello del Medio Oriente.

L’assegnazione del contratto per l’utilizzo del Perro Negro 7 risale al 2011, un accordo di portata significativa che è stato poi esteso nel giugno 2023, assicurando una collaborazione decennale.

La sospensione temporanea delle attività, protrattasi per un periodo di dodici mesi nel corso del 2024, è stata attentamente pianificata e ora sarà integralmente compensata attraverso un’estensione del contratto, portando la sua durata complessiva fino al 2034.

Questa decisione strategica testimonia l’impegno di Saipem a mantenere una presenza robusta e continuativa nel settore.

Il Perro Negro 7 non è semplicemente una piattaforma di perforazione; rappresenta un esempio di eccellenza ingegneristica.

Questa unità jack-up di ultima generazione è stata progettata per operare in condizioni operative impegnative, con la capacità di raggiungere profondità marine fino a 375 piedi (circa 114 metri) e perforare pozzi verticali fino a una profondità di 9.100 metri.

L’unità è dotata di tecnologie all’avanguardia che mirano a ottimizzare l’efficienza operativa, garantire i più elevati standard di sicurezza per l’equipaggio e ridurre al minimo l’impatto ambientale, in linea con le rigorose normative internazionali.

L’integrazione di sistemi avanzati di monitoraggio e controllo, oltre a procedure operative consolidate, riflette la priorità di Saipem verso la sostenibilità e la responsabilità ambientale.

La riattivazione del Perro Negro 7 è interpretata come un segnale tangibile di una rinnovata dinamicità nel settore del drilling, particolarmente nel Medio Oriente.

L’aumento della domanda di servizi di perforazione upstream, spinto dalla crescente necessità di soddisfare il fabbisogno energetico globale, sta favorendo una ripresa generalizzata.

Questo scenario positivo si allinea con la strategia di Saipem di concentrarsi su aree geografiche chiave e di offrire soluzioni innovative per l’esplorazione e la produzione di risorse energetiche, contribuendo in modo significativo alla crescita e alla diversificazione del settore.

La decisione di Saipem riflette un approccio proattivo e lungimirante, volto a capitalizzare le opportunità emergenti nel mercato energetico globale.