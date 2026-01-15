Sciopero trasporti a Milano: disagi sulla M1 e M4.

Disagi significativi per la mobilità milanese questa sera a causa dello sciopero indetto dai lavoratori dei trasporti.

L’azienda Atm, gestore del servizio, ha comunicato una riorganizzazione delle linee metropolitane con impatti diretti sulla rete.

La linea M1, la più trafficata, subirà una sospensione parziale.

Il servizio sarà interrotto tra la stazione di Pagano e Bisceglie, così come tra Pagano e Rho.

Un tratto cruciale, quello che collega Pagano a Sesto, rimarrà comunque operativo, garantendo una continuità, seppur limitata, verso la periferia nord-est.

La linea M4, la più recente e strategica per il collegamento con l’area sud-est della città, sarà completamente inagibile durante lo sciopero.

Le linee M2, M3 e M5, invece, manterranno il servizio regolare, rappresentando le principali alternative per chi deve spostarsi.

Oltre alle modifiche sulle linee metropolitane, l’azienda Atm segnala la possibilità di rallentamenti e ritardi per tram, autobus e filobus, a causa dell’intensità del traffico durante l’ora di punta.

Questo scenario aggiunge un ulteriore livello di complessità per i pendolari e i residenti che dipendono dal trasporto pubblico per i loro spostamenti serali.

Nonostante le limitazioni, l’azienda Atm assicura che le linee notturne saranno operative dopo l’una, garantendo un servizio essenziale per chi necessita di spostarsi nelle ore notturne.

Si raccomanda vivamente agli utenti di pianificare attentamente i propri spostamenti, consultare il sito web di Atm o utilizzare le app dedicate per ricevere aggiornamenti in tempo reale sulla situazione del traffico e sui percorsi alternativi.

L’impatto dello sciopero si estenderà a diversi settori della vita cittadina, con potenziali ripercussioni su attività lavorative, impegni sociali e appuntamenti personali.

La situazione richiede una gestione consapevole e flessibile da parte di tutti gli utenti del trasporto pubblico milanese.