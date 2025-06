Lombardia, supporto ai bambini di Gaza: Progetto Arca ente capofila.

In risposta all’emergenza umanitaria che coinvolge i minori provenienti dalla Striscia di Gaza, la Regione Lombardia ha designato la Fondazione Progetto Arca come ente capofila per la gestione delle donazioni e del supporto destinato ad Adam e agli altri bambini giunti in Lombardia grazie all’intervento dell’Aeronautica Militare, attualmente assistiti tra Milano e Bergamo. Questa scelta strategica risponde all’eccezionale ondata di solidarietà che ha investito la comunità lombarda, manifestata attraverso innumerevoli richieste provenienti da cittadini, organizzazioni non profit e realtà imprenditoriali desiderose di offrire un aiuto tangibile.L’iniziativa, promossa dall’Assessore al Welfare Guido Bertolaso, si configura come un meccanismo di coordinamento volto a canalizzare la generosità diffusa, riconoscendo nella Fondazione Progetto Arca un partner fondamentale per la sua comprovata esperienza nella gestione di interventi di assistenza a popolazioni vulnerabili. La decisione si fonda su un principio di trasparenza e accountability, elementi cruciali per garantire che le risorse siano destinate in modo efficace e mirato a soddisfare le reali esigenze dei bambini e delle loro famiglie.L’afflusso di donazioni e manifestazioni di supporto sottolinea la profonda sensibilità della società lombarda di fronte a situazioni di conflitto e sofferenza umana. Questa risposta emotiva, tuttavia, richiede una gestione professionale e strutturata per evitare sprechi e garantire che l’aiuto arrivi a chi ne ha più bisogno. Il Presidente di Fondazione Progetto Arca, Alberto Sinigallia, ha espresso la sua gratitudine per la fiducia accordata e ha ribadito l’impegno dell’organizzazione a operare in prima linea nell’affrontare questa nuova e complessa emergenza. L’intervento non si limita all’assistenza diretta ai minori feriti, ma mira a fornire un supporto più ampio, comprendendo le famiglie e considerando le loro necessità specifiche, spesso legate a traumi psicologici e a difficoltà di adattamento a un nuovo contesto culturale e sociale.La collaborazione tra Regione Lombardia e Fondazione Progetto Arca si configura come una partnership strategica, volto a creare un sistema di risposta flessibile e adattabile, in grado di evolvere in base alle mutate esigenze. Un monitoraggio costante dell’evoluzione della situazione, con un’analisi puntuale delle richieste e delle risorse disponibili, sarà essenziale per garantire un intervento tempestivo ed efficace. Si auspica che questa iniziativa possa rappresentare un esempio virtuoso di come la solidarietà istituzionale e il volontariato possano unirsi per affrontare le sfide umanitarie, offrendo speranza e un futuro migliore a bambini che hanno subito indicibili sofferenze.