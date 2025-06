M1 a Milano: Prolungamento verso Baggio, Futuro Verde in Arrivo

Milano si proietta verso il futuro: Prolungamento della M1 e visione integrata di mobilità sostenibileUn’importante pietra miliare per la mobilità milanese è stata raggiunta con l’aggiudicazione della gara d’appalto per il prolungamento della linea metropolitana M1, un intervento cruciale che estenderà il tracciato da Bisceglie fino a Baggio, aprendo nuove prospettive di accessibilità e decongestione per un’area densamente popolata. L’opera, con un investimento complessivo di 362.421.392 euro, rappresenta non solo un miglioramento infrastrutturale, ma anche un segnale forte di impegno verso una visione di sviluppo urbano più sostenibile e orientata al futuro.Il progetto, concepito per minimizzare l’impatto sul tessuto urbano, prevede la realizzazione di un tracciato interrato di 3,3 chilometri, caratterizzato da tre nuove stazioni – Parri-Valsesia, Baggio e Olmi – e sei manufatti lungo linea. La tecnica costruttiva impiegata, l’utilizzo di una Talpa (TBM – Tunnel Boring Machine), è fondamentale per ridurre al minimo le interferenze in superficie, preservando la qualità della vita dei residenti e mitigando i disagi durante la fase di realizzazione.MM Spa, protagonista nella progettazione esecutiva, ha guidato il processo fino all’aggiudicazione, integrando soluzioni all’avanguardia per la sicurezza e adottando la metodologia BIM (Building Information Modeling). Questa metodologia, oltre a fornire una visione olistica del progetto, permette di analizzare l’impatto ambientale e considerare l’intero ciclo di vita dell’opera, dalla costruzione alla manutenzione, ottimizzando le risorse e riducendo i costi nel lungo periodo. L’impegno verso la prevenzione incendi, con tecnologie innovative, testimonia la priorità assoluta attribuita alla sicurezza dei passeggeri e del personale.Il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, composto da Eteria Consorzio Stabile Scarl, Vianini Lavori, Itinera, Icop, Cmb Società Cooperativa e Ghella, si è distinto per una proposta economicamente vantaggiosa, con un ribasso del 6,23%, dimostrando una solida capacità di gestione e un forte interesse per il progetto.L’aggiudicazione include anche opzioni per due ulteriori opere strategiche: la realizzazione del deposito a Baggio e il prolungamento della M1 verso nord, fino a Monza. La possibilità di affidare direttamente questi interventi al medesimo Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in caso di finanziamenti tempestivi, accelererebbe ulteriormente l’espansione della rete metropolitana, creando sinergie e ottimizzando i tempi di realizzazione.Come sottolinea Arianna Censi, assessore alla Mobilità, questo intervento è un elemento chiave per la riorganizzazione del sistema di trasporto cittadino, offrendo una risposta concreta alle esigenze di mobilità di un’area vasta e densamente popolata, promuovendo un’alternativa valida al trasporto privato e contribuendo a una maggiore qualità della vita per i residenti. Il progetto si inserisce in un più ampio disegno di sviluppo infrastrutturale, volto a rafforzare la connessione tra il capoluogo e i comuni dell’hinterland, promuovendo un modello di mobilità più efficiente, inclusivo e sostenibile.