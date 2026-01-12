Juventus travolgente: 5-0 alla Cremonese e sorpasso!

La Juventus supera la Cremonese con un netto 5-0, un risultato che non solo consolida le ambizioni europee della squadra bianconera, ma sottolinea anche una discrepanza di forze in campo evidente fin dalle prime fasi del match.

La vittoria, maturata nel posticipo della ventunesima giornata, proietta la Juventus al terzo posto in classifica con 39 punti, livellandosi con Roma e Napoli, con questi ultimi gravati dal peso di una partita da recuperare.

L’incontro si configura come un’espressione di ritrovata solidità e incisività per la Juventus, con una manovra offensiva efficace e una difesa attenta, capace di annullare le velleità degli avversari.

Il vantaggio iniziale, frutto di un episodio fortuito – la deviazione involontaria di Bremer su una conclusione di Miretti – sblocca una partita che si preannunciava complessa, infondendo fiducia ai bianconeri.

L’espansione del divario con il gol di David, abilmente concluso dopo una manovra corale, dimostra una squadra in grado di interpretare al meglio le indicazioni tecniche.

La rete di Yildiz, poi, rappresenta un momento chiave: il rigore, parato dal portiere cremonese Audero, si trasforma in un’opportunità immediata grazie alla prontezza e alla velocità dell’attaccante turco, capace di ribadire in rete la palla respinta.

La ripresa si rivela un monologo juventino.

L’autorete di Terracciano, involontaria conseguenza di una pressione incalzante su un tiro di McKennie, amplifica ulteriormente il vantaggio.

La conclusione definitiva di McKennie stesso, sigla il quinto gol, suggellando un dominio incontrastato.

Al di là del punteggio, questa vittoria rappresenta un segnale importante per la Juventus.

Non solo la proietta nella zona calda della classifica, ma testimonia una ritrovata convinzione e un’organizzazione tattica più solida, elementi cruciali per affrontare un finale di stagione ricco di impegni e ambizioni.

La Cremonese, dal canto suo, esce dal campo con la consapevolezza di una performance al di sotto delle aspettative, evidenziando le difficoltà incontrate nell’affrontare una squadra di tale caratura.