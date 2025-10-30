Leao in dubbio, Milan a rischio: sfida Roma sotto una nube.

Un’ombra di incertezza aleggia sul Milan in vista del cruciale scontro con la Roma, in programma domenica sera al San Siro.

Rafael Leao, stella indiscussa del gioco rossonero, non si è unito alla seduta di allenamento con la squadra, sollevando interrogativi sulla sua effettiva disponibilità per la sfida.

La sua uscita anticipata dal campo durante il match contro l’Atalanta, a testimonianza di una condizione fisica non ottimale, è direttamente collegata ad un’infiammazione all’anca che richiede un monitoraggio costante e precauzionale.

La sua assenza, o una sua presenza ridotta, rappresenterebbe un duro colpo per le strategie offensive del Milan, ponendo l’allenatore di fronte a scelte tattiche delicate.

La posta in palio è elevata: il Milan, reduce da un filotto di risultati parziali – pareggi contro Pisa e Atalanta – necessita urgentemente di una vittoria per riconfermare le proprie ambizioni e placare le crescenti preoccupazioni dei tifosi.

La squadra deve ritrovare la propria solidità e capacità di concretizzare le occasioni create, elementi che sono mancati nelle ultime uscite.

In un contesto delicato come questo, la notizia del reinserimento nel gruppo di Ardon Jashari e Pervis Estupinan rappresenta un segnale positivo.

I due giocatori, a lungo fermi a causa di infortuni, hanno completato il percorso di riabilitazione e sono nuovamente a disposizione di Mister Allegri.

La loro presenza offre al tecnico maggiori opzioni a livello di rotazioni e scelte tattiche, iniettando nuova linfa vitale in un momento cruciale per la stagione.

La loro ripresa non è solo una boccata d’ossigeno per la rosa, ma anche un simbolo di resilienza e determinazione, qualità imprescindibili per affrontare una partita di questa importanza.

La sfida contro la Roma, con in palio punti fondamentali per la classifica, si preannuncia un banco di prova impegnativo, e il Milan dovrà fare affidamento sull’apporto di tutti i suoi giocatori per ambire alla vittoria.