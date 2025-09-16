PSG-Atalanta: Kvaratskhelia in dubbio, ecco le novità sugli infortunati

Il Paris Saint-Germain si appresta ad affrontare l’Atalanta nel match d’apertura della Champions League, con l’attenzione focalizzata sullo stato di salute di Khvicha Kvaratskhelia.

L’ala georgiana, uscita dal campo durante la partita contro il Lens a causa di un infortunio, ha svolto un allenamento personalizzato, generando inizialmente un velo di incertezza.

Tuttavia, le ultime indiscrezioni provenienti dal centro sportivo parigino delineano un quadro decisamente più incoraggiante: le condizioni di Kvaratskhelia non sembrano compromettere seriamente la sua partecipazione alla sfida contro i bergamaschi.

L’importanza del giocatore, reduce da un’esperienza significativa nel Napoli e portatore di un bagaglio tecnico e di imprevedibilità cruciale per il gioco offensivo del PSG, rende il suo recupero una priorità per il tecnico.

La sua abilità nel dribbling, la visione di gioco e la capacità di creare occasioni da gol sono fattori determinanti per affrontare un avversario come l’Atalanta, noto per la sua aggressività e la sua transizione veloce.

Parallelamente all’ottimismo per Kvaratskhelia, persistono preoccupazioni per altri due elementi chiave della rosa: Ousmane Dembélé e Désiré Doué.

Entrambi i giocatori si sono infortunati durante la recente pausa dedicata alle qualificazioni internazionali, subendo accertamenti che hanno evidenziato la necessità di un percorso di recupero più prolungato.

La loro assenza rappresenta un ulteriore banco di prova per la profondità della panchina parigina e per la capacità del tecnico di trovare soluzioni alternative in avanti.

L’infortunio di Dembélé, in particolare, priva la squadra di un’arma offensiva di grande velocità e potenza, mentre l’indisponibilità di Doué, giovane centrocampista con caratteristiche interessanti, riduce le opzioni a disposizione a centrocampo.

La gestione di questi infortuni, insieme alla valutazione continua delle condizioni di Kvaratskhelia, diventerà un fattore cruciale per la strategia del PSG in questa fase cruciale della stagione, dove l’ambizione di conquistare la tanto agognata Champions League si fa sempre più impellente.

La sfida contro l’Atalanta non è solo un esordio, ma un banco di prova significativo per la solidità e la resilienza della squadra parigina.