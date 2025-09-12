Rabiot al Milan: Pronto a dare il massimo, ritorno Allegri è speciale

“L’attesa è finita: sono pronto a contribuire.

” Queste sono le prime parole di Adrien Rabiot, scatenando l’entusiasmo dei tifosi rossoneri nella conferenza stampa di presentazione.

La sua voce, carica di determinazione, non esclude una speranza tangibile: quella di entrare in campo fin dal primo minuto nella cruciale sfida contro il Bologna.

Il ritorno a collaborare con Massimiliano Allegri non è casuale, ma segna un capitolo significativo nella sua carriera.

Il legame tra i due, forgiato durante l’esperienza juventina, trascende il rapporto puramente tecnico.

Rabiot descrive Allegri come una figura mentore, un uomo di profonda umanità e una passione calcistica contagiosa, qualità che lo hanno profondamente influenzato.

I loro contatti non si sono interrotti nemmeno dopo la separazione dalla Juventus, testimoniando un rispetto reciproco che ha giocato un ruolo determinante nella decisione del centrocampista francese di approdare a Milano.

La scelta del Milan non è vista come un semplice “punto di ripartenza” o un tentativo di riscatto personale.

È, invece, un investimento nel suo futuro calcistico, un passo volto a una crescita professionale continua.

Rabiot si percepisce come un atleta in costante evoluzione, consapevole di aver già accumulato un bagaglio di esperienze notevoli, dai trionfi parigini alla competitività della Juventus.

Il desiderio primario è mantenere intatta quella fame di successo, la brama di segnare, creare occasioni da gol per i compagni e, soprattutto, supportare i giovani talenti del club.

La sua presenza a Milano non è un atto di cortesia, ma una promessa di leadership e di carattere, elementi che Rabiot ritiene essenziali per guidare il Milan verso il ritorno ai vertici del calcio italiano ed europeo.

La scorsa stagione è stata un’eccezione, un capitolo da dimenticare, e il club merita di riconquistare un posto di rilievo in Champions League e di competere per la conquista di trofei prestigiosi.

Rabiot si presenta come un elemento chiave per realizzare questo ambizioso progetto, portando con sé una mentalità vincente e una determinazione incrollabile.

L’obiettivo è chiaro: contribuire attivamente al ritorno del Milan a splendere.