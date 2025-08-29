Iran, Russia ed Europa: un’alleanza fragile per la stabilità?

La crescente tensione tra l’Iran e i paesi firmatari dell’accordo nucleare del 2015 – Regno Unito, Francia e Germania – si intensifica ulteriormente con l’attivazione del meccanismo di “snapback” delle sanzioni, un atto che Mosca considera un’azione precipua e potenzialmente destabilizzante per l’intera regione.

Il Ministero degli Esteri russo ha lanciato un appello diretto ai partner europei, sollecitando una sospensione immediata di questa procedura, avvertendo che essa rischia di innescare una spirale di rappresaglie e vanificare gli sforzi diplomatici in corso.

Il cuore della controversia ruota attorno al programma nucleare iraniano e alla sua evoluzione negli ultimi anni.

Mentre Teheran sostiene di perseguire esclusivamente scopi pacifici, l’incremento delle attività di arricchimento dell’uranio, e le relative preoccupazioni espresse dalla comunità internazionale, hanno portato i paesi europei a invocare il meccanismo di ripristino delle sanzioni, previsto dall’accordo JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action).

L’attivazione dello “snapback” rappresenta un punto di non ritorno, aprendo una finestra di 30 giorni durante la quale le Nazioni Unite potranno ufficialmente ripristinare le restrizioni economiche e commerciali precedentemente sospese.

L’Iran, a sua volta, ha preannunciato una risposta adeguata, segnalando un potenziale irrigidimento della sua posizione e una possibile accelerazione del programma nucleare come forma di deterrenza.

L’Alto Rappresentante dell’Unione Europea per gli Affari Esteri, Kaja Kallas, pur riconoscendo la gravità della situazione, sottolinea la necessità di un impegno diplomatico intensificato durante questo delicato periodo.

Le preoccupazioni europee, come ha chiarito, non si limitano al programma nucleare, ma si estendono anche allo sviluppo di missili balistici a lungo raggio, un ulteriore fattore di instabilità nel contesto geopolitico del Medio Oriente.

La dinamica attuale trascende una semplice disputa sull’interpretazione di un accordo; essa riflette una profonda divergenza strategica tra l’Iran e l’Occidente.

Mentre Teheran aspira a rafforzare la propria posizione regionale e a ridurre la dipendenza economica, i paesi europei e gli Stati Uniti (che si sono ritirati dall’accordo nel 2018) cercano di limitare le capacità nucleari iraniane e di contenere la sua influenza geopolitica.

Il ruolo della Russia, che tradizionalmente ha mantenuto un dialogo costruttivo con Teheran, assume ora un’importanza cruciale.

L’appello di Mosca ai partner europei evidenzia la volontà di evitare un’escalation incontrollata, ma la sua efficacia dipenderà dalla capacità di mediare tra le parti e di proporre soluzioni concrete che possano soddisfare le preoccupazioni di tutti gli attori coinvolti.

Il futuro della stabilità regionale e la prevenzione di una nuova crisi internazionale risiedono nella capacità della diplomazia di prevalere sulle logiche di confronto.