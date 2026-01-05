Venezuela, Cina e USA: la geopolitica infuocata in America Latina

- Advertisement -

La crescente complessità delle dinamiche geopolitiche latinoamericane è stata recentemente messa a dura prova dall’intervento statunitense in Venezuela, un evento che ha innescato una reazione formale e strategica da parte della Repubblica Popolare Cinese.

Pechino, forte di un significativo e consolidato partenariato economico con Caracas, ha espresso con fermezza il proprio sostegno al governo venezuelano e ha ribadito il suo impegno a tutelare gli interessi cinesi investiti nella regione, con particolare riferimento all’afflusso di risorse petrolifere cruciali per l’economia cinese.

Il portavoce del Ministero degli Esteri, Lin Jian, in un intervento ufficiale, ha condannato l’utilizzo della forza come strumento di politica estera da parte degli Stati Uniti, un approccio ritenuto incompatibile con i principi del diritto internazionale e potenzialmente destabilizzante per l’intera America Latina.

La presa di posizione cinese si inserisce in un contesto di crescente tensione tra le due superpotenze, con la Cina che tradizionalmente promuove una narrazione basata sulla non interferenza negli affari interni degli altri paesi e sulla risoluzione pacifica delle controversie.

L’attenzione della Cina non si limita alla mera protezione degli investimenti energetici.

L’impegno economico di Pechino in Venezuela si estende a infrastrutture, progetti di sviluppo e cooperazione tecnica, configurando un rapporto strategico che trascende la semplice fornitura di petrolio.

La stabilità politica venezuelana è quindi un elemento essenziale per la continuità di questi accordi e per la salvaguardia degli interessi cinesi nella regione.

La richiesta di un immediato rilascio del presidente Maduro, reiterata dal portavoce Lin Jian, riflette una posizione che va oltre la mera diplomazia.

Si tratta di un segnale chiaro dell’intenzione cinese di esercitare pressione sugli Stati Uniti, promuovendo una soluzione negoziata e pacifica.

La convocazione di una riunione d’emergenza del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, sostenuta attivamente dalla Cina, testimonia l’intento di portare la questione venezuelana all’attenzione della comunità internazionale, al fine di evitare un’escalation del conflitto.

La negazione di coinvolgimento di personale cinese nell’azione militare statunitense a Caracas, pur rappresentando un elemento di rassicurazione, sottolinea implicitamente l’aspettativa che le operazioni militari siano condotte nel rispetto del diritto internazionale e senza impatti negativi sugli interessi cinesi.

La dichiarazione finale del Ministero degli Esteri cinese ribadisce un principio fondamentale della politica estera di Pechino: il mantenimento di relazioni positive e costruttive con tutti i paesi latinoamericani, indipendentemente dall’evoluzione del quadro geopolitico internazionale.

Questa posizione mira a preservare l’influenza cinese nella regione e a consolidare la sua presenza come partner commerciale e strategico a lungo termine, favorendo un approccio collaborativo per la crescita e lo sviluppo sostenibile.

La Cina, di fatto, si presenta come un contrappeso all’egemonia statunitense nella regione, offrendo un modello alternativo di cooperazione e sviluppo economico.