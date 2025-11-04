Api in Festa: Laboratorio Didattico al Giardino Torre

Domenica 9 novembre, alle ore 11, il Giardino Torre, incastonato nel cuore del Real Bosco di Capodimonte, apre le sue porte a un’esperienza didattica e sensoriale dedicata ai più piccoli: il primo appuntamento del Laboratorio di Apicoltura, un progetto innovativo curato da Leaf Botanicals.

Un percorso immersivo alla scoperta di un mondo affascinante, quello delle api, e della sua imprescindibile importanza per la salute dell’ecosistema globale.

L’incontro, pensato per bambini dai 4 ai 10 anni, si articola in fasi progressive, progettate per stimolare la curiosità e l’apprendimento attraverso il coinvolgimento attivo.

Sotto l’ombra protettiva del maestoso Canforo, sentinella della fruttiera reale, o all’interno della rinnovata Serra della Fruttiera, i giovani partecipanti saranno introdotti all’anatomia e alle funzioni delle diverse caste all’interno dell’alveare: l’operosa ape operaia, instancabile impollinatrice; la regina, garante della continuità della colonia; e i fuchi, responsabili della difesa e della riproduzione.

Il laboratorio andrà oltre la semplice identificazione, spiegando il complesso processo dell’impollinazione e la sua cruciale influenza sulla biodiversità, sulla produzione alimentare e, in ultima analisi, sulla sopravvivenza dell’umanità.

L’osservazione diretta di un alveare in attività, con la possibilità di ammirare da vicino le celle esagonali del favo – un capolavoro di architettura naturale costruito dalle api operaie per la covata, l’immagazzinamento di miele e polline – rappresenterà un momento culminante.

A seguire, i bambini, guidati passo dopo passo, daranno vita a una candela artigianale, utilizzando cera d’api pura, un gesto concreto per portare a casa un ricordo tangibile dell’esperienza.

La mattinata si concluderà con una merenda genuina, offerta da Delizie Reali, a base di pane fresco e miele biologico, un assaggio dei sapori autentici che caratterizzano l’offerta gastronomica del Giardino Torre.

“Il recupero e la valorizzazione del Giardino Torre rappresentano un esempio virtuoso di partnership pubblico-privato, un investimento nel futuro del territorio e nella sua capacità di coniugare storia, natura e innovazione”, afferma Nunzia Petrecca, Amministratrice Delegata di Delizie Reali scarl, società vincitrice del bando europeo che ha permesso il restauro e la gestione del Giardino Torre per vent’anni.

L’abbondante presenza di api operanti nel Giardino Torre è la diretta conseguenza di un accurato restauro botanico e di pratiche agricole sostenibili, che privilegiano la salute delle piante e la salvaguardia della biodiversità.

Un ecosistema rigoglioso, libero da pesticidi e concimi chimici, dove la natura si esprime in tutta la sua vitalità, contribuendo a fornire ingredienti freschi e di alta qualità per il caffè e il bistrot del Giardino Torre e della Stufa dei Fiori.

Il Laboratorio di Apicoltura si ripeterà mensilmente, ogni terza domenica del mese, offrendo a bambini e famiglie un’occasione unica per scoprire il mondo affascinante delle api e l’importanza della loro tutela.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, le attività didattiche si svolgeranno nella sala del Casamento Torre, garantendo comunque un’esperienza formativa e coinvolgente.