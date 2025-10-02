Assoluzione a Capri: Scarpati fuori dai sospetti sulla San Giuseppe

La vicenda della casa di riposo San Giuseppe di Capri, avvolta in un’ombra di accuse gravissime di maltrattamenti nei confronti di ospiti anziani, ha concluso una fase cruciale del processo di primo grado.

La sentenza, emessa a Napoli, ha segnato un punto di svolta, delineando responsabilità e liberando da accuse una figura chiave: Loredana Scarpati, dipendente della struttura, è stata assoluta con formula piena, una decisione che ne attesta l’estraneità rispetto ai comportamenti aberranti che hanno macchiato la San Giuseppe nel 2019.

L’episodio, giunto all’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità a seguito di una denuncia presentata dai familiari di due anziani vittime, ha scatenato un’inchiesta che ha portato alla luce un quadro preoccupante di dinamiche abusive e vessatorie.

Sebbene una collega, una donna di 60 anni, abbia scelto di patteggiare la pena, riconosciuta la propria colpevolezza attraverso le immagini impietose delle telecamere di sorveglianza, che la ritraggono mentre perpetrava atti di violenza verbale e fisica, come schiaffi e minacce di morte, Loredana Scarpati ha potuto contare sulla difesa del suo avvocato, Aniello Di Martino, che ha sapientemente dimostrato l’infondatezza delle accuse.

La difesa ha insistito sulla totale assenza di coinvolgimento della sua assistita, fornendo elementi probatori che ne hanno comprovato un comportamento sempre corretto e rispettoso nei confronti degli ospiti.

La sentenza ha così confermato questa tesi, offrendo a Scarpati la possibilità di ricostruire la propria reputazione, offuscata da accuse pesanti e infondate.

Il processo, tuttavia, non si è limitato a definire le responsabilità individuali.

La Fondazione San Costanzo, ente gestore della casa di riposo e parte civile nel processo, è stata rappresentata dall’avvocato Luciano Fotios Meletopoulos, il quale ha sottolineato come la sentenza abbia dimostrato l’assoluta estraneità dell’istituzione alle accuse di maltrattamenti emerse nel corso delle indagini.

Questa affermazione rappresenta un elemento importante per la Fondazione, che potrà ora concentrarsi sul ripristino della fiducia da parte della comunità e sulla garanzia di standard elevati di cura e assistenza per gli anziani.

La vicenda solleva interrogativi profondi sulla tutela degli anziani in strutture residenziali, sull’importanza di un controllo capillare e sulla necessità di un sistema di segnalazione efficace per prevenire abusi e maltrattamenti.

L’episodio sottolinea la fragilità di una popolazione vulnerabile e la responsabilità di chi, professionalmente, si prende cura della loro dignità e del loro benessere, ricordando come la giustizia, seppur con tempistiche complesse, possa accertare la verità e ripristinare l’equità.