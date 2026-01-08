cityfood
cityeventi
venerdì 9 Gennaio 2026
Napoli Cronaca

Assoluzione Silvestro: Svolta nell’Inchiesta su Frodi all’Erario

redazione napoli
redazione napoli

L’epilogo del complesso procedimento giudiziario che ha visto coinvolto il luogotenente della Guardia di Finanza Giuseppe Silvestro (assistito dall’avvocato Marco Campora) si è risolto con un’assoluzione integrale, un verdetto che segna una svolta significativa in un’inchiesta che ha scosso il panorama economico-finanziario nazionale.
L’indagine, condotta dalla Procura Europea sotto la guida di Maria Teresa Orlando, mirava a disarticolare una presunta organizzazione criminale dedita a frodi sistemiche ai danni dell’Erario, attraverso la creazione e l’utilizzo di società schermo, opportunamente localizzate sia in Italia che all’estero, riconducibili a prestanome.

La Procura Europea aveva inizialmente richiesto il rito immediato per nove figure chiave, tra cui l’imprenditore Giovanni Pizzicato e il commercialista Fabrizio Mezzaro, identificati come potenziali capi dell’associazione, presunti artefici dell’architettura fraudolenta.
L’accusa sosteneva che l’organizzazione, operando come una sorta di “facilitatore illegale”, offriva servizi di mediazione impropria a imprenditori gravati da ingenti debiti fiscali.
Questi ultimi, in cambio di ingenti compensi versati a intermediari finanziari, in precedenza collaboratori di giustizia attraverso patteggiamenti, avrebbero visto rallentare o sospendere i procedimenti di accertamento e recupero crediti a loro carico, eludendo così i controlli e i meccanismi di riscossione dell’Erario.

Il lungo e complesso dibattimento, caratterizzato da una mole considerevole di documentazione e testimonianze, ha portato il giudice a infliggere pene variabili tra i sei e i dieci anni a quattro imputati, pur concedendo loro l’attenuante dell’assoluzione da alcune specifiche contestazioni.

Tuttavia, l’assoluzione piena e totale di Giuseppe Silvestro rappresenta un elemento dirompente, sollevando interrogativi sull’effettiva responsabilità del luogotenente e sull’accuratezza delle prove raccolte a suo carico.
Il resto degli imputati, inclusa la figura di Pizzicato, ha optato per il patteggiamento, riconoscendo implicitamente la loro colpevolezza e accettando una pena ridotta in cambio di una procedura più rapida.

Questo epilogo sottolinea la difficoltà di provare, in contesti complessi come quello delle frodi finanziarie transnazionali, la partecipazione personale e l’intenzione criminosa dei presunti membri di un’organizzazione, evidenziando l’importanza di una rigorosa valutazione delle prove e del principio del dubbio in ogni fase del procedimento giudiziario.
L’inchiesta, pur con questo esito, rimane un campanello d’allarme sulla vulnerabilità del sistema finanziario e sulla necessità di rafforzare i meccanismi di controllo e prevenzione delle frodi che danneggiano il patrimonio pubblico.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap