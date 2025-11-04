Lutto cittadino a Torre del Greco per l’Assistente Capo Scarpati

Con profonda commozione e un sentimento di lutto che pervade l’intera comunità, l’amministrazione comunale di Torre del Greco ha dichiarato lutto cittadino in occasione dei funerali dell’Assistente Capo Coordinatore Aniello Scarpati, figura di spicco nella Polizia di Stato tragicamente scomparso a seguito di un incidente stradale.

La vicenda, che ha visto coinvolto un veicolo di servizio investito da un SUV, ha scosso profondamente la cittadinanza e il mondo delle forze dell’ordine.

L’ordinanza, firmata dal Vicesindaco Michele Polese su istanza del Sindaco Luigi Mennella, non si limita a formalizzare il lutto, ma sottolinea l’importanza del ruolo svolto dall’Assistente Capo Scarpati e, più in generale, da tutti gli uomini e le donne della Polizia di Stato.

Un impegno quotidiano, silenzioso e spesso invisibile, dedicato alla salvaguardia e alla tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica, un dovere che Aniello Scarpati ha compiuto con dedizione e professionalità, lasciando un vuoto incolmabile.

La cerimonia funebre, fissata per le ore 10:30 presso la chiesa evangelica Adi in via Frà Gregorio Carafa a Napoli, rappresenterà un momento di raccoglimento e di condivisione del dolore.

L’amministrazione comunale intende, attraverso questa iniziativa, dare voce al profondo cordoglio che anima la popolazione, offrendo un segno tangibile di vicinanza alla famiglia, ai colleghi e a tutti coloro che hanno conosciuto e stimato Aniello Scarpati.

In segno di rispetto e partecipazione al lutto cittadino, saranno osservate diverse misure commemorative.

Le bandiere comunali saranno esposte a mezz’asta su tutti gli edifici pubblici, mentre il gonfalone cittadino accompagnerà il corteo funebre.

Per garantire un’atmosfera consona al momento di dolore, sarà disposto il divieto di attività ludiche e ricreative, considerate incompatibili con la gravità dell’evento.

Con un gesto di profonda partecipazione, il Vicesindaco Michele Polese invita formalmente la cittadinanza, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, e tutti gli uffici pubblici ad osservare un minuto di silenzio alle ore 10:30, un monito solenne e un tributo umano alla memoria di Aniello Scarpati, un servitore dello Stato che ha dedicato la propria vita al servizio della collettività, perdendo la vita in tragico modo mentre adempiere al suo dovere.

Questo momento di raccoglimento, semplice ma significativo, sarà un’espressione concreta del cordoglio e della solidarietà dell’intera comunità torre del Grese.